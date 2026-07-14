DFB terminiert die ersten beiden Spieltage der 3. Liga

Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage der neuen Saison in der 3. Liga stehen fest. Den Terminierungen durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) sind wie gewohnt enge Abstimmungen mit den Sicherheitsbehörden vorausgegangen. Die dortigen Vorgaben haben weiterhin maßgeblichen Einfluss auf die Terminierungen.

Das Eröffnungsspiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf war bereits vergangene Woche im Rahmen der Veröffentlichung des Gesamtspielplans für Freitag, 7. August (ab 19 Uhr), festgelegt worden. Der zweite Absteiger aus der 2. Bundesliga, der SC Preußen Münster, startet tags darauf in die Saison - mit einem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am 8. August (ab 14 Uhr).

Auch die vier Aufsteiger aus der Regionalliga sind am 1. Spieltag alle samstags am Ball: Der SV Meppen muss zum MSV Duisburg, die Würzburger Kickers zum FC Ingolstadt. Beide Partien werden um 14 Uhr angepfiffen. Um 16.30 Uhr kommt es dann zum Aufsteigerduell zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und Fortuna Köln.

Wegen Weltreiterspielen: Aachens Heimauftakt am Sonntagabend

Das Gastspiel des F.C. Hansa Rostock bei der TSG Hoffenheim II leitet den Sonntag, 9. August (ab 13.30 Uhr), ein. Die Ansetzung der Partie auf Sonntag folgt ebenso einer Sicherheitsvorgabe wie die anschließende Begegnung des 1. FC Saarbrücken gegen Rot-Weiss Essen (16.30 Uhr). Alemannia Aachen und der SC Verl setzen ab 19.30 Uhr den Schlusspunkt hinter das Auftaktwochenende - auf ausdrücklichen Wunsch des Heimvereins wegen der bevorstehenden Weltreiterspiele in Aachen und der damit verbundenen Aufbauarbeiten.

Die Würzburger Kickers und der SV Wehen Wiesbaden eröffnen am Freitag, 14. August (19 Uhr), den 2. Spieltag. Fortuna Düsseldorf gibt seine Heimpremiere am Samstag gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim (14 Uhr). Preußen Münster empfängt zeitgleich den FC Ingolstadt, Rot-Weiss Essen den TSV Havelse. Zu einer Begegnung von zwei Spitzenteams der Vorsaison kommt es ab 16.30 Uhr zwischen dem SC Verl und MSV Duisburg.

Hansa Rostock und der 1. FC Saarbrücken spielen erneut sonntags. Während die Rostocker zuhause auf Waldhof Mannheim treffen (13.30 Uhr), ist Saarbrücken beim SSV Jahn Regensburg zu Gast (16.30 Uhr). Verbindliche Grundlage für die Terminierung der beiden Partien sind erneut entsprechende Vorgaben der Sicherheitsbehörden. Das Sonntagabendspiel bestreiten der VfB Stuttgart II und Viktoria Köln (19.30 Uhr).

Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen in der 3. Liga folgen voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche. Terminiert werden dann die Spieltage 3 bis 7. Zunächst müssen die nächsten Ansetzungen der Bundesligen abgewartet werden.

Der Regelspieltag in der 3. Liga

Das feste Spieltagsformat in der 3. Liga ist unverändert. Die Partien verteilen sich an Wochenenden auf drei Tage:

ein Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

5 Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

ein Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

3 Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele pro Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und ihre Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.