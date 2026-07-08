Die 3. Liga startet mit einem echten Traditionsduell in die Saison 2026/2027. Zum Eröffnungsspiel empfängt der SV Waldhof Mannheim am Freitag, 7. August (ab 19 Uhr), den Zweitligaabsteiger Fortuna Düsseldorf. MagentaSport überträgt exklusiv live.

Neben dem Eröffnungsspiel hält der 1. Spieltag zahlreiche weitere interessante Begegnungen bereit. Der MSV Duisburg trifft auf den SV Meppen, der 1. FC Saarbrücken bekommt es mit Rot-Weiss Essen zu tun und Alemannia Aachen startet gegen den SC Verl. Außerdem gastieren die Würzburger Kickers beim FC Ingolstadt 04, während die SG Sonnenhof Großaspach ihre Rückkehr in den Profifußball mit einem Heimspiel gegen Mitaufsteiger Fortuna Köln einläutet.

Die Anstoßzeiten an den Regelspieltagen sind unverändert. Nach der Partie am Freitagabend (ab 19 Uhr) finden weiterhin sechs Spiele samstags statt. Fünf davon werden um 14 Uhr angepfiffen, eine weitere Begegnung folgt um 16.30 Uhr. Komplettiert wird jeder am Wochenende angesetzte Spieltag mit drei Begegnungen am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr). An Wochenspieltagen werden dienstags und mittwochs jeweils fünf Spiele ausgetragen (alle ab 19 Uhr).

Alle Spiele live bei MagentaSport

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 1 und 2 gibt der DFB nächste Woche bekannt. Nach der nun erfolgten Terminierung der ersten beiden Spieltage in der 2. Bundesliga durch die Bundesliga GmbH erfolgen die Ansetzungen der 3. Liga in Abstimmung mit den zuständigen Sicherheitsbehörden so zeitnah wie möglich.

Die Hinrunde der 3. Liga endet mit dem 19. Spieltag, der vom 15. bis 17. Januar 2027 ausgetragen wird. Zuvor geht die Liga nach dem 18. Spieltag am 20. Dezember 2026 in die Winterpause. Der erste Rückrundenspieltag ist für den Zeitraum 22. bis 24. Januar 2027 angesetzt. Der 37. Spieltag wird vom 14. bis 16. Mai 2027 ausgetragen, ehe am Samstag, 22. Mai 2027, traditionell alle zehn Begegnungen des letzten Spieltags zeitgleich stattfinden.

Alle Spiele der 3. Liga sind auch in der Saison 2026/2027 live bei MagentaSport zu sehen. 312 der 380 Partien zeigt MagentaSport exklusiv, 68 Spiele laufen zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen bei der ARD und ihren Dritten Programmen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten haben das Recht, zwei Livespiele pro Wochenende zu übertragen. Highlightrechte an der 3. Liga halten darüber hinaus Sky und DAZN.