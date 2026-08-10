Tabellenführer zum Start: Von Meister bis Absteiger alles dabei

Die 3. Liga legte so torreich wie noch nie los. 44 Treffer erzielten die 20 Drittligisten am 1. Spieltag. Besonders oft trafen der SSV Jahn Regensburg (5:2 beim FC Viktoria Köln) und der 1. FC Saarbrücken (5:2 gegen Rot-Weiss Essen), die sich die erste Tabellenführung der Saison 2026/2027 teilen. DFB.de wirft einen Blick zurück: Wie erging es bei bisherigen Spitzenreiterin nach dem Saisonstart?

Zu Beginn der neuen Spielzeit machte die 3. Liga quasi dort weiter, wo sie aufgehört hatte. Die 46 Tore am 38. und letzten Spieltag der Saison 2025/2026 sind der zweithöchste jemals erreichte Wert. Direkt dahinter ordnen sich die zehn Partien des zurückliegenden Wochenendes ein. Die Bestmarke von 47 Treffern wurde am 6. Spieltag der Spielzeit 2019/2020 aufgestellt.

Zwar wurde eine neue Höchstmarke an Treffern eines gesamten 1. Spieltages erreicht. Den höchsten Sieg zum Auftakt stellt aber weiterhin die SV 07 Elversberg. Die Saarländer gewannen in der Spielzeit 2022/2023 beim damaligen Mitaufsteiger Rot-Weiss Essen 5:1. Auch im weiteren Saisonverlauf sorgten die Saarländer für Furore. Das Team von Trainer Horst Steffen sicherte sich nicht nur den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die SVE schaffte das als bislang einziger Tabellenführer nach dem 1. Spieltag sogar als Meister. Es war fast ein Start-Ziel-Sieg des aktuellen Bundesliganeulings. Nur an sieben von 38 Spieltagen stand Elversberg nicht an der Tabellenspitze.

Paderborn und Ingolstadt steigen auf

Der erste von insgesamt vier Vereinen, die einen erfolgreichen Saisonstart mit dem Sprung an die Tabellenspitze dann auch mit dem Gang in die 2. Bundesliga vollenden konnten, war der SC Paderborn 07. Im Anschluss an das 4:1 bei Fortuna Düsseldorf zum Auftakt der Premierensaison 2008/2009 beendeten die Ostwestfalen die Spielzeit auf Rang drei - übrigens hinter den Düsseldorfern. Über die Relegation (zweimal 1:0 gegen den VfL Osnabrück) folgte der SCP07 der Fortuna jedoch in die zweithöchste Spielklasse.

Nur eine Spielzeit später gab es allerdings auch ein Beispiel dafür, dass die weitere Saison für den ersten Tabellenführer nicht zwangsläufig erfolgreich verläuft. Mit dem FC Ingolstadt 04 (2:0 gegen die U 23 des FC Bayern München) und dem SSV Jahn Regensburg (2:0 gegen Holstein Kiel) waren nach dem 1. Spieltag zwei Teams punkt- und torgleich an der Spitze zu finden. Während die "Schanzer" - wie ein Jahr zuvor der SC Paderborn 07 - über die Relegation (1:0 und 2:0 gegen den FC Hansa Rostock) aufstiegen, landete der SSV lediglich auf Rang 16. In der Endabrechnung betrug der Vorsprung der Regensburger auf die Gefahrenzone nur sieben Zähler. Damals gab es allerdings auch nur drei Absteiger.

Saison 2016/2017: Drei Spitzenreiter

Noch enger ging es in der Saison 2016/2017 zu. Nach dem Auftakt gab es mit Fortuna Köln (3:0 beim 1. FC Magdeburg), dem Halleschen FC (3:0 bei Rot-Weiß Erfurt) und den Sportfreunden Lotte (3:0 bei der U 23 von Werder Bremen) gleich drei Tabellenführer nach dem 1. Spieltag - so viele wie sonst noch nie. Im Aufstiegsrennen sollte aber keines der Teams mitmischen. Ganz im Gegenteil: Die Kölner kamen nur mit einem Vorsprung von sechs Punkten auf einen Abstiegsrang auf Platz 16 ins Ziel. Auch das Polster der Sportfreunde (Rang zwölf) und des HFC (13) war mit acht Zählern nicht wesentlich größer.

In der Saison 2020/2021 spielten zwei gemeinsame Tabellenführer vom 1. Spieltag sogar bis zum Schluss um den Aufstieg. Nach dem 3:1 zum Start gegen den MSV Duisburg erreichte der FC Hansa Rostock zum Ende der Spielzeit den zweiten Tabellenplatz und stieg damit direkt in die 2. Bundesliga auf. Der TSV 1860 München wäre der "Kogge" nach dem Auftaktsieg beim SV Meppen (3:1) fast in die zweithöchste Spielklasse gefolgt. Im "Endspiel" am 38. Spieltag um den dritten Platz beim Mitkonkurrenten FC Ingolstadt 04 (1:3) verpassten die "Löwen" aber den dafür notwendigen Sieg.

Die Saison 2024/2025 sorgte für eine Premiere seit der Gründung der Spielklasse zur Spielzeit 2008/2009. Obwohl der Auftakt mit dem 3:0-Heimsieg gegen den späteren Absteiger SpVgg Unterhaching erfolgreich verlaufen war, musste am Saisonende auch die U 23 von Borussia Dortmund und damit erstmals ein Spitzenreiter nach dem 1. Spieltag den Gang in den Regionalliga antreten. Dabei war der Nachwuchs des Bundesligisten erst nach der 37. Runde zum zweiten Mal überhaupt in der Saison auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, den die Dortmunder dann auch nicht mehr verlassen konnten.

Durchschnittlich Platz acht

Mit der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 gab es in der Saison 2015/2016 schon einmal eine U 23, die nach dem 1. Spieltag ganz oben in der Tabelle zu finden war. Das 4:0 bei Holstein Kiel, zu dem der aktuelle Bundesligaprofi Lucas Höler (SC Freiburg) einen Dreierpack beigesteuert hatte, war der zweitdeutlichste Erfolg zum Saisonauftakt. Nach dem 38. Spieltag landeten die Mainzer auf Rang zwölf.

Ab der Saison 2011/2012 belegten mit Rot-Weiß Erfurt (Platz fünf), dem SV Wehen Wiesbaden (Rang sieben), dem VfL Osnabrück (fünf) und SC Preußen Münster (sechs) sowie dem Chemnitzer FC (fünf) in vier aufeinanderfolgenden Spielzeiten die Auftakt-Tabellenführer jeweils auf einem einstelligen Platz, jeweils knapp hinter den Aufstiegsrängen. Die Münsteraner mussten sich außerdem 2018/2019 mit Rang acht zufriedengeben. Ebenso wie die Preußen führten sonst nur der Hallesche FC, der SV Wehen Wiesbaden und nun auch der SSV Jahn Regensburg die 3. Liga bereits zweimal nach einem 1. Spieltag an.

Ebenfalls einstellig waren am Ende der MSV Duisburg (2019/2020) mit Platz fünf, Dynamo Dresden (2023/2024) mit Position vier und in der zurückliegenden Spielzeit der SV Wehen Wiesbaden mit Rang neun. Einen Platzierung in der unteren Tabellenhälfte belegten jeweils mit Rang 14 die SG Sonnenhof Großaspach (2017/2018) und der Hallesche FC (2021/2022). Rechnet man die durchschnittliche Endplatzierung aus, landen die Tabellenführer des 1. Spieltages in der Regel auf Platz acht (8,39). Welche Endplatzierung diesmal für den SSV Jahn Regensburg und den 1. FC Saarbrücken herausspringt, wird sich zeigen.

Übersicht der Tabellenführer nach dem 1. Spieltag