3. Liga
Die Bilder des 1. Spieltags: Torreicher Auftakt mit 44 Treffern
Die 3. Liga ist wieder da - und wie! Allein 44 Tore - mehr als vier Tore im Schnitt - am 1. Spieltag der neuen Saison zeigen, wie groß der Torhunger nach der Sommerpause gewesen ist. Der 1. FC Saarbrücken (5:2 gegen Rot-Weiss Essen) und der SSV Jahn Regensburg (5:2 beim FC Viktoria Köln) landeten Kantersiege und führen die Tabelle nach der ersten von 38 Runden an. Auch Alemannia Aachen (4:1 gegen den SC Verl) und der MSV Duisburg (3:0 gegen Aufsteiger SV Meppen) siegten mit drei Treffern Unterschied. Im Eröffnungsspiel setzte sich am Freitagabend der SV Waldhof Mannheim mit 2:1 (1:0) gegen Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf durch. DFB.de hat die besten Bilder des Auftaktspieltags.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
Tabellenführer zum Start: Von Meister bis Absteiger alles dabei
Die 3. Liga legte so torreich wie noch nie los. Gleich fünfmal trafen der SSV Jahn Regensburg und der 1. FC Saarbrücken, die sich die erste Tabellenführung der Saison 2026/2027 teilen. DFB.de blickt auf die Tabellenführer der Vorsaisons zurück.
TSV Havelse startet in der Heinz von Heiden Arena in die neue Saison
Die Fachgruppe Spielbetriebe des DFB hat sich am Freitag mit dem eingereichten Antrag des TSV Havelse auf Zulassung des Eilenriedestadions als weitere Heimspielstätte befasst. Eine Zulassung konnte derzeit nicht gewährleistet werden.
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