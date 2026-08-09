Die Bilder des 1. Spieltags: Torreicher Auftakt mit 44 Treffern

Die 3. Liga ist wieder da - und wie! Allein 44 Tore - mehr als vier Tore im Schnitt - am 1. Spieltag der neuen Saison zeigen, wie groß der Torhunger nach der Sommerpause gewesen ist. Der 1. FC Saarbrücken (5:2 gegen Rot-Weiss Essen) und der SSV Jahn Regensburg (5:2 beim FC Viktoria Köln) landeten Kantersiege und führen die Tabelle nach der ersten von 38 Runden an. Auch Alemannia Aachen (4:1 gegen den SC Verl) und der MSV Duisburg (3:0 gegen Aufsteiger SV Meppen) siegten mit drei Treffern Unterschied. Im Eröffnungsspiel setzte sich am Freitagabend der SV Waldhof Mannheim mit 2:1 (1:0) gegen Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf durch. DFB.de hat die besten Bilder des Auftaktspieltags.