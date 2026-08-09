3. Liga

Die Bilder des 1. Spieltags: Torreicher Auftakt mit 44 Treffern

09.08.2026
Dreht einen 0:2-Rückstand in einen 5:2-Heimsieg gegen Essen: der 1. FC Saarbrücken Foto: dpa Picture-Alliance

Die 3. Liga ist wieder da - und wie! Allein 44 Tore - mehr als vier Tore im Schnitt - am 1. Spieltag der neuen Saison zeigen, wie groß der Torhunger nach der Sommerpause gewesen ist. Der 1. FC Saarbrücken (5:2 gegen Rot-Weiss Essen) und der SSV Jahn Regensburg (5:2 beim FC Viktoria Köln) landeten Kantersiege und führen die Tabelle nach der ersten von 38 Runden an. Auch Alemannia Aachen (4:1 gegen den SC Verl) und der MSV Duisburg (3:0 gegen Aufsteiger SV Meppen) siegten mit drei Treffern Unterschied. Im Eröffnungsspiel setzte sich am Freitagabend der SV Waldhof Mannheim mit 2:1 (1:0) gegen Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf durch. DFB.de hat die besten Bilder des Auftaktspieltags.

  • SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf 2:1 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf 2:1 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf 2:1 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf 2:1 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg 2:5 Foto: imago
  • FC Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg 2:5 Foto: IMAGO
  • FC Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg 2:5 Foto: imago
  • MSV Duisburg - SV Meppen 3:0 Foto: imago
  • MSV Duisburg - SV Meppen 3:0 Foto: IMAGO
  • MSV Duisburg - SV Meppen 3:0 Foto: imago
  • SV Wehen Wiesbaden - Preußen Münster 1:3 Foto: imago
  • SV Wehen Wiesbaden - Preußen Münster 1:3 Foto: imago
  • SV Wehen Wiesbaden - Preußen Münster 1:3 Foto: imago
  • FC Ingolstadt 04 - Würzburger Kickers 2:2 Foto: imago
  • FC Ingolstadt 04 - Würzburger Kickers 2:2 Foto: imago
  • FC Ingolstadt 04 - Würzburger Kickers 2:2 Foto: imago
  • TSV Havelse - VfB Stuttgart II 2:3 Foto: IMAGO
  • TSV Havelse - VfB Stuttgart II 2:3 Foto: imago
  • TSV Havelse - VfB Stuttgart II 2:3 Foto: IMAGO
  • SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Köln 1:0 Foto: IMAGO
  • SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Köln 1:0 Foto: IMAGO
  • SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Köln 1:0 Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim II - FC Hansa Rostock 2:3 Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim II - FC Hansa Rostock 2:3 Foto: IMAGO
  • TSG Hoffenheim II - FC Hansa Rostock 2:3 Foto: IMAGO
  • 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen 5:2 Foto: dpa Picture-Alliance
  • 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen 5:2 Foto: dpa Picture-Alliance
  • 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen 5:2 Foto: IMAGO
  • Alemannia Aachen - SC Verl 4:1 Foto: dpa Picture-Alliance
  • Alemannia Aachen - SC Verl 4:1 Foto: dpa Picture-Alliance
  • Alemannia Aachen - SC Verl 4:1 Foto: dpa Picture-Alliance

Kategorien: 3. Liga

Autor: dfb

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