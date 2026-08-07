Mannheim gegen Düsseldorf: Erstes Duell seit mehr als 30 Jahren

Das erste Spiel der Saison 2026/2027 in der 3. Liga ist zugleich ein Wiedersehen nach etwas mehr als 30 Jahren. Der SV Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf stehen sich am heutigen Freitag (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) im Eröffnungsspiel erstmals seit dem jüngsten Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga im Mai 1995 wieder in einem Pflichtspiel gegenüber. DFB.de mit den wichtigsten Fakten zum Duell.

Die Trainer: Der Auftakt in die Saison 2026/2027 ist für Rui Mota, den neuen Cheftrainer beim SV Waldhof Mannheim, zugleich auch eine Premiere in der 3. Liga. Der 47-Jährige betreute zuletzt den bulgarischen Klub Ludogorets Razgrad, den er in die UEFA Europa League führte. Zuvor arbeitete der Portugiese nicht nur in seiner Heimat, sondern auch schon in Saudi-Arabien, Griechenland, Belgien, Polen, Brasilien, Türkei, Iran, Kroatien, Georgien und Armenien. In Mannheim folgte Mota auf den ehemaligen Luxemburger Nationaltrainer Luc Holtz, der nun in die zweite französische Spielklasse zum FC Metz gewechselt ist. Bei Fortuna Düsseldorf steht weiterhin Alexander Ende an der Seitenlinie. Rund vier Wochen nach seiner Freistellung beim SC Preußen Münster hatte sich der 46-Jährige Mitte April der Fortuna angeschlossen. Den Abstieg aus der 2. Bundesliga konnte er zwar nicht mehr verhindern, die Düsseldorfer um ihren neuen Sportvorstand Samir Arabi setzen aber auch beim Neuaufbau auf Ende. Die 3. Liga kennt er bereits aus seiner Zeit beim SC Verl (Juli 2023 bis Juni 2025).

Die Transfers: Fortuna Düsseldorf gehört als Absteiger aus der 2. Bundesliga zu den Klubs, die auf dem Transfermarkt besonders aktiv waren. Aus dem bisherigen Zweitligakader blieben lediglich sechs Profis übrig. Unter den mehr als einem Dutzend externen Zugängen sticht vor allem Dominique Heintz (zuletzt 1. FC Köln) mit nicht weniger als 220 Einsätze in der Bundesliga hervor. Zumindest in der 2. Bundesliga standen in der abgelaufenen Saison Angreifer Fabian Schleusener (34) und Mittelfeldspieler Philipp Förster (31) noch regelmäßig für den Karlsruher SC auf dem Feld. Bei den Neuverpflichtungen des SV Waldhof Mannheim ging es international zu. Gleich drei Zugänge waren zuletzt im Ausland aktiv. Jid Okeke (21) kam aus England von Stockport County. Angreifer Gonçalo Gregório ging zuletzt in Armenien für den FC Noah auf Torejagd. In der Saison 2024/2025 wurde der 31-Jährige schon damals von seinem portugiesischen Landsmann Rui Mota betreut. Ein Rückkehrer nach Deutschland ist dagegen Leroy Mickels (31) von Zira FK aus Aserbaidschan.

Die Vorbereitung: Während der pflichtspielfreien Zeit bestritt der SV Waldhof Mannheim insgesamt acht Testpartien, gleich fünfmal gingen die "Buwe" als Sieger hervor. Zwei der drei Niederlagen kassierte der Waldhof gegen Klubs aus Frankfurt. Zweieinhalb Wochen vor der Generalprobe gegen die Profis der Eintracht (0:1) standen die Mannheimer auch der zweiten Mannschaft des Bundesligisten (0:2) gegenüber. Ohne Erfolg blieb das Mota-Team sonst nur gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg (2:3). Wenige Stunden nach der Generalprobe löste der SV Waldhof Mannheim außerdem seine Pflichtaufgabe im badischen Verbandspokal beim Kreisligisten FV Elztal (9:0). Bei Fortuna Düsseldorf wechselten sich in den zurückliegenden Wochen der Vorbereitung Siege und Niederlagen gegen höherklassige Gegner ab. Dem 0:2 beim österreichischen Meister LASK folgte ein Achtungserfolg gegen Borussia Dortmund (2:1). Gegen den Champions-League-Teilnehmer, bei dem allerdings noch zahlreiche Profis fehlten, waren Fabian Schleusener und Anas Slimani als Torschützen erfolgreich. Zuletzt gab es ein 2:3 gegen den Zweitligisten Hannover 96.

Das Personal: Den abschließenden Test der Vorbereitung konnte der SV Waldhof Mannheim nicht in voller personeller Besetzung bestreiten. Mit Jascha Brandt (nach Kreuzbandriss), Adama Diakhaby (Achillessehnenriss), Masca, Tim Sechelmann und Lucien Hawryluk (Muskelverletzung) standen einige Spieler nicht zur Verfügung. Bei Fortuna Düsseldorf wird Verteidiger Elias Egouli den Auftakt verpassen, nachdem er in Hannover verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Außerdem fehlt der neue Kapitän Jorrit Hendrix gesperrt, nachdem er in der zurückliegenden Saison kurz vor Ende der Spielzeit im Trikot des SC Preußen Münster die Rote Karte gesehen hatte.

Die Bilanz: Mit dem SV Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf eröffnen zwei Klubs die neue Saison, die ab 1983 auch schon zehnmal in der Bundesliga aufeinandergetroffen sind. Dabei war das Heimspiel am 33. Spieltag der Saison 1989/1990 gegen die Fortuna auch eine der letzten Partien der Mannheimer in der höchsten deutschen Spielklasse. Während sich die Düsseldorfer durch das 1:0 den Klassenverbleib sichern konnten, stieg der SV Waldhof wenige Tage später ab. In die Bundesliga kehrten die Mannheimer seitdem zwar nicht zurück. In zwei Spielzeiten der 2. Bundesliga (1992/1993 und 1994/1995) kreuzten sich aber wieder die Wege. Inklusive der vier Aufeinandertreffen in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft vor der Einführung der Bundesliga sowie jeweils einem Duell im Tschammer- bzw. DFB-Pokal gab es bisher 20 Vergleiche zwischen den beiden Traditionsvereinen. Die Bilanz ist mit jeweils sieben Siegen insgesamt ausgeglichen. Das Torverhältnis von 29:23 spricht aber für Fortuna Düsseldorf.