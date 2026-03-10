FAQ: Das ist der neue Nachwuchsfördertopf 3. Liga

Der Nachwuchsfördertopf 3. Liga wurde 2018 eingeführt, zur kommenden Spielzeit wird er nun deutlich aufgestockt. Was hat es mit dieser Fördermaßnahme auf sich? Wie werden die Mittel verteilt? Um welche Summen geht es? Was ist bei der Mittelverwendung zu beachten? DFB.de gibt die wichtigsten Antworten.

Was ist der Nachwuchsfördertopf 3. Liga?

Der Nachwuchsfördertopf 3. Liga wurde 2018 eingeführt und ist ein Förderinstrument des DFB zur Stärkung der Talentförderung in der 3. Liga. Er unterstützt die Klubs sowohl bei der Unterhaltung eines Leistungszentrums als auch bei der Ausbildung und Einsatzförderung deutscher Spieler im U 21-Alter. Ab der Saison 2026/2027 werden insgesamt fünf Millionen Euro jährlich aus dem Nachwuchsfördertopf an die Drittligisten ausgeschüttet. Es partizipieren ausschließlich Klubs, die mit einer 1. Mannschaft in der 3. Liga spielen. Zweite Mannschaften sind vom Nachwuchsfördertopf ausgeschlossen.

Die ausgeschütteten Gelder können von den Klubs auch im wirtschaftlichen Geschäftsbereich für die Talentförderung verwendet werden. Bis 2024 war ihre Nutzung ausschließlich gemeinnützigen Zwecken vorbehalten gewesen.

Die Verteilung der Fördersumme richtet sich nach folgenden Kriterien:

Leistungszentrum

Ausbildung im Klub

deutsche U-Nationalspieler

Einsatzminuten in der 3. Liga

Warum gibt es den Nachwuchsfördertopf?

Der Nachwuchsfördertopf soll:

die Arbeit der Leistungszentren unterhalb der Bundesliga weiter stärken.

die Durchlässigkeit vom Nachwuchs‑ in den Profibereich verbessern.

den Einsatz deutscher U21‑Spieler im Ligabetrieb fördern.

Klubs unterstützen, die Spieler für deutsche Auswahlmannschaften entwickeln.

Ziel ist eine optimierte Talententwicklung im deutschen Fußball.

Was ändert sich zur Saison 2026/2027?

Mit Beginn der Saison 2026/2027 wird das Modell des Nachwuchsfördertopfes umfassend weiterentwickelt. Die Fördersumme wird von drei auf fünf Millionen Euro erhöht. Insbesondere werden tatsächliche Einsatzzeiten von Talenten in der 3. Liga weit mehr belohnt als bisher.

Die Regelungen im Überblick:

Grundförderung für Leistungszentren (LZ) : 100.000 € für Klubs, die bereits zum Saisonbeginn ein anerkanntes LZ unterhalten 50.000 € für Klubs, deren LZ im Laufe der Saison anerkannt wird

Neue Bonusstruktur für deutsche U21‑Spieler:

Klubs mit LZ: Bonus abhängig von Ausbildungsdauer im Klub und Erreichen einer Mindesteinsatzzeit. Klubs ohne LZ: identischer Bonusmechanismus, jedoch mit reduzierten Beträgen Bonus für Nominierungen von Spielern für deutsche U-Nationalmannschaften (U 18 bis U 21) Der verbleibende Restbetrag im Topf wird nach Einsatzminuten deutscher Spieler im U 21-Alter ausgeschüttet.

Wie funktioniert die Förderung für Leistungszentren?

Klubs erhalten folgende Grundbeträge:

100.000 € , wenn das Leistungszentrum bereits zu Saisonbeginn anerkannt ist

50.000 €, wenn das Leistungszentrum im Laufe der Saison anerkannt wird

Diese Förderung wird unabhängig von der LZ-Kategorie ausgezahlt.

Welche Bonuszahlungen gibt es?

Ausbildungsdauer & Einsatzzeit bei Klubs mit anerkanntem LZ:

50.000 € , wenn ein deutscher Spieler im U 21-Alter mindestens 990 Einsatzminuten für den Klub in der jeweiligen Spielzeit der 3. Liga erreicht und mindestens fünf Jahre im Klub (Stand 01.07.) ausgebildet wurde.

25.000 € , wenn ein deutscher Spieler im U 21-Alter mindestens 990 Einsatzminuten für den Klub in der jeweiligen Spielzeit der 3. Liga erreicht und mindestens vier Jahre im Klub (Stand 01.07.) ausgebildet wurde.



2. Ausbildungsdauer & Einsatzzeit bei Klubs ohne LZ:

30.000 € für Spieler im U 21-Alter bei Ausbildungsdauer von mindestens fünf Jahren im Klub

15.000 € für Spieler im U 21-Alter bei Ausbildungsdauer von mindestens vier Jahren im Klub

Auch hier gilt die Bedingung, dass der Spieler mindestens 990 Einsatzminuten in der 3. Liga für den Klub in der betreffenden Saison aufweisen muss.

3. Nominierung für deutsche U-Nationalmannschaften

Ein Klub erhält 5.000 € pro Abstellungsperiode, wenn der Spieler für die deutsche U 18-, U 19- oder U 20-Nationalmannschaft nominiert ist und zu diesem Zeitpunkt mindestens 180 Einsatzminuten für den Klub in der jeweiligen Spielzeit der 3. Liga aufweist. Bei einer Nominierung für die U 21-Auswahl des DFB beträgt der Bonus 15.000 Euro.

Wie wird der Restbetrag verteilt?

Alle nach Abzug der Grundförderung und Bonuszahlungen verbleibenden Mittel werden anhand der Netto-Einsatzminuten von deutschen Spielern im U 21-Alter in der 3. Liga ausgeschüttet.

Der Betrag pro Einsatzminute ergibt sich aus: Restbetrag ÷ Gesamteinsatzminuten aller deutschen U21‑Spieler in der 3. Liga

Der individuelle Clubbetrag ergibt sich aus: eigene Einsatzminuten × Betrag pro Einsatzminute.

Ab wann gelten die Regelungen?

Das neue Modell des Nachwuchsfördertopfes tritt mit Beginn der Saison 2026/2027 in Kraft. In der aktuellen Saison 2025/2026 gelten noch die bisherigen Regelungen - hier zusammengefasst.