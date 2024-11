// U 17-Juniorinnen

U 17 startet mit Sieg in die neue Länderspielsaison

Die U17-Juniorinnen haben zum Saisonauftakt 2:1 (0:0) gegen Dänemark gewonnen. Das Team von Melanie Behringer ging in der 62. Minute durch Lotta Wrede in Führung. Nach einem schnellen Ausgleich erzielte Wrigge in der 77. Minute das Siegtor zum 2:1.