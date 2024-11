EM-Qualifikation: U 17 feiert Gruppensieg

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben im belgischen Tubize mit einem weiteren Sieg in der ersten Runde der EM-Qualifikation den Gruppensieg in Gruppe 2 perfekt gemacht. Die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer drehte die Partie gegen Gastgeber Belgien und feierte einen 2:1-Sieg.

"Wir sind super stolz und froh als Gruppensieger in die zweite Qualifikationsrunde zu ziehen", sagte Cheftrainerin Melanie Behringer. "Wir sind heute durch einen unglücklichen Treffer früh in Rückstand geraten, haben uns aber wieder gut in die Partie zurückgekämpft und das Spiel gegen einen starken Gegner gedreht. Wir freuen uns jetzt auf die zweite Qualifikationsrunde und möchten diese erfolgreich gestalten."

Drei Siege aus drei Spielen

Vor 198 Zuschauer*innen gingen die DFB-Juniorinnen früh durch Lotte Vanderhaegen (2.) in Rückstand, verkrafteten diesen aber gut und hatten nur kurze Zeit später die Antwort parat: Zoë Schick vom SC Freiburg bescherte der DFB-Elf den Ausgleich (5.). Nach der rasanten Anfangsphase übte die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer weiter Druck auf die Belgierinnen aus und kam durch ein Eigentor von Louize Haentjens zum goldenen Treffer für den Gruppensieg (14.).

Die DFB-Auswahl feiert mit drei Siegen aus drei Spielen den Gruppensieg in der ersten Runde der EM-Qualifikation. Im Frühjahr qualifizieren sich jeweils die sieben Gruppensieger der zweiten Qualifikationsrunde für die U 17-Europameisterschaft auf den Färöern (4. bis 17. Mai 2025). Dort werden dann auch die europäischen Teilnehmer für die WM in Marokko (17. Oktober bis 8. November 2025) ausgespielt.