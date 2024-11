Meppens Lilli Oldopp: Fünferpack mit Nummer 5

Der DFB-Pokal der Juniorinnen erlebt in dieser Saison seine Premiere. Der Wettbewerb wurde im Sommer neu eingeführt. Gesucht werden damit die ersten bundesweiten U 17-Pokalsiegerinnen der Geschichte. In einem Topspiel der zweiten Runde stehen sich am heutigen Samstag (ab 15 Uhr) in Herzlake der SV Meppen und Bayer 04 Leverkusen gegenüber.

Die Gastgeberinnen dürften dabei darauf hoffen, dass ihre Angreiferin Lilli Oldopp einen ähnlichen Sahnetag wie im Erstrundenspiel beim FC Viktoria 1899 Berlin erwischt. Da steuerte die 15 Jahre alte Angreiferin nicht weniger als fünf Treffer zum deutlichen 6:1-Auswärtserfolg der Emsländerinnen im ersten DFB-Pokalspiel der Vereinshistorie für die U 17-Juniorinnen bei.

"Vor der Teambesprechung in Berlin war ich mir gar nicht so sicher, ob ich in der Startelf stehen würde", sagt Lilli Oldopp im Gespräch mit DFB.de. "Als mein Name dann in der Aufstellung stand, habe ich das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Offensichtlich hat unser Trainer Ralf Spanier die richtige Entscheidung getroffen", fügt sie mit Blick auf den ersten Fünferpack ihrer Karriere mit einem Grinsen hinzu.

Lange gemeinsam mit Zwillingsbruder Liones

Lilli Oldopp, die aus dem emsländischen Esterwegen stammt (etwa 45 Kilometer von Meppen entfernt), kam schon sehr früh zum Fußball. Gemeinsam mit Zwillingsbruder Liones begann sie bereits im Alter von vier Jahren bei den Mini-Kickern der DJK Breddenberg-Heidbrücken, spielte dort bis zu den C-Junioren gemeinsam mit den Jungs.

"Es hat mir von Anfang an riesigen Spaß gemacht, auch wenn ich am Anfang nicht immer mit vollem Ernst bei der Sache war", sagt sie. "Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in der F-Jugend auf dem Platz auch gerne zwischendurch mal ein Rad geschlagen habe."Spätestens mit der Berufung in die Kreisauswahl der Mädchen "habe ich jedoch gemerkt, dass ich im Fußball weiterkommen kann und auch möchte".

Dass sie Hindernisse überwinden und auch Rückschläge wegstecken kann, zeigte Lilli Oldopp früh. "Nach dem Probetraining beim SV Meppen wurde ich nicht auf Anhieb angenommen und war schon kurz davor, zu einem anderen Verein zu wechseln", verrät die Gymnasiastin. "Erst nachträglich habe ich dann doch noch einen Kaderplatz bekommen und mich sehr darüber gefreut. Diese Chance wollte ich unbedingt nutzen."

In Junioren-Bezirksliga und Talentliga am Ball

In ihrer ersten Saison beim SVM kam Lilli Oldopp in der damaligen Staffel Nord/Nordost der B-Juniorinnen-Bundesliga als junge Spielerin zu zwölf Einsätzen, wurde dabei in der Regel eingewechselt und erzielte in der Partie gegen den 1. FFC Magdeburg (1:2) ihr erstes Tor.

Nach der Umstrukturierung der höchsten deutschen Juniorinnen-Spielklassen nahmen die Emsländerinnen jetzt an drei verschiedenen Wettbewerben teil, um wertvolle Spielpraxis zu sammeln und die Talente des Klubs weiterzuentwickeln. Neben dem DFB-Pokal der Juniorinnen geht das Team des erfahrenen Trainers Ralf Spanier (61), der schon seit Jahrzehnten auf höchster Ebene im Frauen- und Mädchenfußball engagiert ist, auf regionaler Ebene in der U 15-Bezirksliga an den Start, trifft dort ausschließlich auf Jungenmannschaften. Hinzu kommen überregionale Spiele in der Talentliga gegen U 17-Mädchenteams aus dem Bereich der früheren Bundesliga Nord/Nordost.

"Ich persönlich finde es gut, gegen Jungs zu spielen", betont Lilli Oldopp: "Dort werden wir richtig gefordert, müssen uns gegen körperlich überlegene Gegner durchsetzen. Das motiviert mich. Dass wir dazu im DFB-Pokal und in der Talentliga auch auf weiter entfernte Gegner treffen, ist aus meiner Sicht eine coole Mischung."

Erinnerung an Halbfinalspiele gegen Bayer 04

Einen besonderen Reiz übt logischerweise der neue DFB-Pokal der Juniorinnen aus. "Wir haben alle Bock, so erfolgreich wie möglich zu sein und weit zu kommen", kündigt Lilli Oldopp vor dem anstehenden Duell mit dem Nachwuchs des Frauen-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen zuversichtlich an. "Unsere große Stärke ist der Zusammenhalt im Team.

Die Gäste aus dem Rheinland belegen in der B-Juniorinnen-Regionalliga West aktuell zwar nur den sechsten Tabellenplatz, sind aber noch ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis) und dazu im Vergleich zur Konkurrenz mit einer Partie im Rückstand. In der ersten Pokalrunde hatte Bayer 04 ein Freilos.

"Der Gegner ist für uns nur sehr schwierig einzuschätzen", so Lilli Oldopp. "Wir haben Respekt vor Leverkusen, werden uns aber sehr gut vorbereiten und dann alles investieren, um das Achtelfinale zu erreichen." Für den SVM wäre es - auch wenn sich jetzt auf beiden Seiten andere Spielerinnen gegenüberstehen - eine späte Revanche für das Aus im Halbfinale um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft im Sommer 2023, als sich Bayer 04 in beiden Partien durchgesetzt und am Ende im Finale gegen die SpVg Aurich auch den nationalen Titel geholt hatte.

Traum von der Google Pixel Frauen-Bundesliga

Lilli Oldopp wird beim erneuten Duell mit Bayer 04, ungewohnt für eine Stürmerin, wieder mit der Rückennummer "5" auflaufen. Welche besondere Bedeutung steckt dahinter? "Eigentlich keine. Uns wurden die Trikots früher nach den passenden Größen zugeordnet. Bei mir war es halt die 5. Das ist dann bislang auch so geblieben.

"Für die Zukunft hat sich Lilli Oldopp fest vorgenommen, sich später auch im Frauenbereich durchzusetzen und so weit wie möglich nach oben zu kommen. "Mein Traum ist es, eines Tages in der Frauen-Bundesliga zu spielen" erklärt sie. "Wenn ich das schaffen sollte, dann wüsste ich, dass es sich gelohnt hat, für den Fußball auf viele Dinge zu verzichten."

Dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist, weiß sie genau. "Wenn ich zur kommenden Saison die B-Juniorinnen verlasse, wäre die U 20 in der Frauen-Regionalliga Nord der nächste Schritt", so Lilli Oldopp. Nur eine Spielklasse höher ist die erste Mannschaft des SV Meppen in der 2. Frauen-Bundesliga am Ball und spielt dort um den Wiederaufstieg in die Google Pixel Frauen-Bundesliga mit. Klar ist: Weitere Erfolge und Tore im DFB-Pokal der Juniorinnen wären für Lilli Oldopp die beste Empfehlung.