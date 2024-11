// DFB-Pokal der Juniorinnen

Attraktive Duelle in der zweiten Pokalrunde

In der zweiten DFB-Pokalrunde der Juniorinnen kommt es zu attraktiven Duellen. Das ergab die Auslosung im DFB-Campus in Frankfurt am Main am heutigen Freitag, die in zwei regionalen Gruppen vorgenommen wurde.