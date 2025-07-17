DFB-Pokal der Juniorinnen
DFB-Pokal der Juniorinnen: Erste Runde ausgelost
Der DFB-Pokal der Juniorinnen startet in seine zweite Saison. Nachdem sich die U 17 der TSG Hoffenheim in der ersten Ausgabe den Titel sicherte, spielen in dieser Saison 48 Teams um den Titel. Am heutigen Nachmittag wurden in Frankfurt im Rahmen einer Videokonferenz mit den teilnehmenden Klubs die 16 Erstrundenpartien ausgelost.
Unter anderem trifft in der Gruppe Süd der TSV Münchingen gegen den Nachwuchs des Bundesligaaufsteigers 1. FC Nürnberg, im Norden empfängt der SV Meppen den Hamburger SV und der TV Eiche Horn den 1. FC Union Berlin.
32 Teams starten in der 1. Runde
In der Saison 2025/2026 nehmen insgesamt 48 U 17-Teams am DFB-Pokal der Juniorinnen teil. Qualifiziert sind alle Vereine, deren erste Mannschaft in der Saison 2025/2026 in der Google Pixel Frauen-Bundesliga oder der 2. Frauen-Bundesliga spielt. Hinzu kommen die Meisterinnen der U 17-Regionalligen West und Südwest der Vorsaison. Ergänzt werden diese Teams von Teilnehmern aus den 21 Landesverbänden, die nach unterschiedlichen Kriterien von ihren Verbänden nominiert wurden.
16 Klubs steigen erst in der 2. Runde ein. Darunter sind die zwölf Vereine der Google Pixel Frauen-Bundesliga der abgelaufenen Saison sowie vier weitere Vereine, die per Los ermittelt wurden. Dies sind der 1. FC Saarbrücken, SC Sand, TSV 1847 Schwaben Augsburg sowie der SV Kottweiler-Schwanden 1946.
Auslosung in regionalen Gruppen
Die weiteren 32 Teilnehmer wurden in zwei regionale Gruppen (Nord und Süd) eingeteilt. Gruppe Nord bestand aus 18 Mannschaften, während Gruppe Süd 14 Teams beinhaltete. In beiden Gruppen wurde aus zwei Töpfen gelost, dem Amateur- und dem Lizenztopf. Zunächst wurde immer ein Amateur- gegen einen Lizenzverein (Vereine aus der Bundesliga oder 2. Bundesliga der DFL) gelost, hierbei hat das Amateurteam immer Heimrecht. Sobald keine Lizenzvereine mehr im Topf waren, wurden die verbleibenden Amateure gegeneinander gelost, das Heimrecht ging in diesem Fall an den erstgezogenen Verein.
Erste Runde im September, Finale im Mai
Gespielt wird die 1. Runde am Samstag, 13. September 2025. Die 2. Runde, in die auch der Titelverteidiger TSG Hoffenheim einsteigen wird, findet am 11. Oktober 2025 statt. Das Achtelfinale ist für den 13. Dezember 2025 angesetzt, das Viertelfinale folgt am 21. Februar 2026. Die letzten vier Teams ermitteln am 11. April 2026 die beiden Finalisten, die sich am 30. Mai 2026 im Endspiel gegenüberstehen.
Die 1. Pokalrunde
Gruppe Süd
TSV Münchingen - 1. FC Nürnberg
JFV Seligenstadt-Zellhausen-Klein Welzheim - SV 07 Elversberg
FC Ingolstadt 04 - 1. FSV Mainz 05
SV Menden 1912 - VfB Stuttgart
Alemannia Aachen - Karlsruher SC
SG 99 Andernach - TuS Issel
Hegauer FV - ESV LOK Meiningen
Gruppe Nord
Eimsbütteler TV - Borussia Mönchengladbach
SpVg Aurich - VfL Bochum
FC Viktoria 1889 Berlin - Holstein Kiel
TV Eiche Horn - 1. FC Union Berlin
VfR SW Warbeyen - 1. FC Magdeburg
SV Meppen - Hamburger SV
FSV Gütersloh 2009 - Fortuna Düsseldorf
1. FFC Fortuna Dresden - Hertha BSC
Hansa Rostock - Energie Cottbus
Kategorien: DFB-Pokal der Juniorinnen
Autor: yr
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