VfB-Matchwinnerin Anna Schmidt: "Wichtigstes Tor meiner Karriere"

Der VfB Stuttgart hat nach der TSG Hoffenheim als erst zweiter Klub den neuen DFB-Pokal der Juniorinnen gewonnen. Im Endspiel setzten sich die Schwäbinnen im Kölner Sportpark Höhenberg gegen den FC Carl Zeiss Jena 1:0 (0:0) durch. Im DFB.de-Interview spricht Siegtorschützin Anna Schmidt (17) mit Mitarbeiter Peter Haidinger über den Finalsieg, ihren entscheidenden Treffer und das historische Triple.

DFB.de: Ihr seid nach der TSG Hoffenheim erst die zweiten Siegerinnen im DFB-Pokal der Juniorinnen. Wie fühlt sich das für Dich an, Anna?

Anna Schmidt: Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft, unser Trainerteam und auf alle, die uns unterstützt haben. So richtig kann ich es noch gar nicht fassen, benötige bestimmt noch einige Tage, bis ich richtig realisiert habe, was wir geleistet haben.

DFB.de: Wie nervös warst Du und wie hast Du die Atmosphäre im Stadion vor und während des Spiels wahrgenommen?

Schmidt: Es war ein Gänsehaut-Moment, als die Nationalhymne abgespielt wurde. Vor dem Spiel war ich überhaupt nicht nervös, vielmehr überwog die Vorfreude auf das Finale. Insgesamt war die Stimmung im Stadion gut. Meine Eltern, mein Opa und mein Bruder haben mir von der Tribüne die Daumen gedrückt, was mich sehr gepusht hat.

DFB.de: Warst Du Dir vor dem Endspiel sicher, dass Ihr den Titel gewinnen könnt?

Schmidt: Ich habe immer daran geglaubt und mir keine Sorgen gemacht. Als der Schlusspfiff ertönte, war die Freude umso größer.

DFB.de: Was war aus Deiner Sicht entscheidend, um als siegreiches Team vom Platz zu gehen?

Schmidt: Jede bei uns kämpft und fightet für ihre Mitspielerinnen. Wir haben auf und neben dem Platz Spaß, verlieren dabei aber nie die Ernsthaftigkeit aus den Augen. Der starke Zusammenhalt und eine unglaubliche Dynamik zeichnen unser Team aus.

DFB.de: Wie hast Du die Entstehung Deines Siegtreffers erlebt?

Schmidt: Nach dem Freistoß hatte ich in der Tat gehofft, dass der Abpraller bei mir landen könnte. Genau so kam es dann auch und ich habe den Ball mit voller Wucht ins Tor geschossen. In diesem Fall hatte ich Glück, aber wir üben solche Dinge regelmäßig im Training. Schon im Halbfinale hatten wir zwei Tore nach Standardsituationen erzielt. Ich kann es dennoch immer noch nicht begreifen, dass mir der Siegtreffer gelungen ist. Für mich war es auf jeden Fall das wichtigste Tor meiner Karriere.

DFB.de: Euer Trainer Kevin Reiner, der das Team gemeinsam mit Antonella Monopoli betreut, hatte schon vor einem Jahr als Co-Trainer mit der TSG Hoffenheim den DFB-Pokal gewonnen. Was hat er Euch mit auf dem Weg gegeben?

Schmidt: Wir sollten das Event genießen, Spaß haben und so spielen, wie wir es während der gesamten Saison umgesetzt haben. Das war der Schlüssel zum Erfolg.

DFB.de: Kevin Reiner wurden vor der Siegerehrung die Haare gefärbt. Wie kam es dazu?

Schmidt: Wir hatten bereits im Vorfeld eine Wette laufen, dass er sich die Haare färben muss, wenn wir den Pokal gewinnen. Da waren wir natürlich sofort nach dem Abpfiff zur Stelle. (lacht)

DFB.de: Ihr seid bereits zwei Tage vor dem Finale nach Köln gereist. Wie wichtig war das?

Schmidt: Ich bin sehr dankbar, dass uns der Verein das ermöglicht hat. So konnten wir uns optimal auf das Finale vorbereiten und sind total fokussiert in die Partie gegangen.

DFB.de: Wie sahen die Feierlichkeiten aus?

Schmidt: Wir sind noch einen Tag in Köln geblieben, konnten so den Titelgewinn entsprechend feiern und genießen. Wir haben unseren Emotionen freien Lauf gelassen.

DFB.de: Schon zuvor hattet Ihr die Meisterschaft in der Oberliga und den Triumph im Verbandspokal perfekt gemacht. Wie sehr erfüllt Dich das mit Stolz?

Schmidt: Es ist der große Traum jeder Mannschaft, ein solches Triple zu gewinnen. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und auch auf mich. Dass wir auf dem Weg in das Pokalfinale Eintracht Frankfurt, Titelverteidiger TSG Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen ausgeschaltet haben, spricht absolut für uns.