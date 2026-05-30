Heike Ullrich: "Wettbewerb auf höchstem sportlichen Niveau"

Im Sportpark Höhenberg in Köln haben sich die U 17-Juniorinnen des VfB Stuttgart zu DFB-Pokalsiegerinnen gekrönt. Im erst zweiten Endspiel dieses neugeschaffenen Wettbewerbs behielten die Schwäbinnen gegen den FC Carl Zeiss Jena 1:0 (0:0) die Oberhand. Der einzige Treffer der Begegnung gelang Abwehrspielerin Anna Schmidt (80.+1) in der Nachspielzeit. DFB.de mit den Stimmen zum Finale.

Heike Ullrich (DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball): Es hat sich erneut gezeigt, dass der DFB-Pokal der Juniorinnen ein Wettbewerb auf höchstem sportlichen Niveau ist. Das wollen wir in den nächsten Jahren weiter fördern. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns an den Spielort Köln gewöhnen und das Endspiel in Zukunft auch terminlich mit dem DFB-Pokalfinale der Frauen verknüpfen, das ja ebenfalls in Köln stattfindet.

Kathrin Peter (Cheftrainerin U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft): Es war ein äußerst spannendes Pokalfinale. Zwei Teams auf Augenhöhe haben sich ein sehr enges Duell geliefert. Am Ende war der VfB der etwas glücklichere Sieger.

Roy Bergner (Trainer FC Carl Zeiss Jena): Kurz nach dem Spiel überwiegt natürlich die Enttäuschung. Ich bin aber dennoch stolz auf meine Mannschaft, die es sehr gut gemacht und alles reingeworfen hat. Ein so spätes Gegentor zu kassieren, ist immer bitter. Wir werden jedoch in der nächsten Saison einen neuen Anlauf nehmen.

Antonella Monopoli (Trainerin VfB Stuttgart U 17): Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben aber einige Chancen liegengelassen. Dennoch haben wir bis zum Schluss daran geglaubt, die Partie für uns entscheiden zu können. Schließlich hat unsere Stärke bei Standards den Ausschlag gegeben. Wir werden jetzt noch eine Nacht in Köln bleiben und mit der Mannschaft etwas unternehmen.

Kevin Reiner (Trainer VfB Stuttgart U 17): Es war eine sehr erfolgreiche Saison für den VfB Stuttgart. Wegen einer verlorenen Wette musste ich meine Haare unmittelbar nach dem Abpfiff pink färben. Wettschulden sind Ehrenschulden.

Sascha Glass (General Manager Frauenfußball VfB Stuttgart): Der Erfolg der U 17-Juniorinnen ist das Sahnehäubchen auf eine herausragende Saison des VfB Stuttgart. Wer auf dem Weg ins Finale Eintracht Frankfurt, Titelverteidiger TSG Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen ausschaltet, der hat den Pokalsieg auch absolut verdient. Jena war ein starker Gegner und im Umschaltspiel durchaus gefährlich. Unter dem Strich hat unser Team aber verdient gewonnen. Talentierte Spielerinnen wie Svenja Hecke und Laura Carollo nehmen bereits regelmäßig am Training der ersten Frauenmannschaft teil.