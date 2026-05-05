FAQ: Das müssen Fans zum Pokalfinale der Juniorinnen wissen

Die zweite Auflage des DFB-Pokals der Juniorinnen erlebt ihren Höhepunkt: Am 30. Mai 2026, ab 13 Uhr, spielen die B-Juniorinnen des FC Carl Zeiss Jena und des VfB Stuttgart im Kölner Sportpark Höhenberg im Finale um den Titel. Alles, was Fans zum Endspiel wissen müssen, erklärt DFB.de im FAQ.

Wie komme ich an Tickets?

Karten für das Finale Sportpark Höhenberg in Köln gibt es im DFB-Ticketshop. Sitzplatzkarten für das DFB-Pokalfinale der Juniorinnen kosten 8 Euro (ermäßigt 5 Euro). Ab 10 Personen stehen zudem Gruppentickets zur Verfügung - diese kosten 3,50 Euro pro Ticket und sind nur im Vorverkauf erhältlich.

Wo wird das Finale übertragen?

Das Pokalfinale der Juniorinnen wird live auf dem YouTube-Kanal des DFB übertragen.

Wie verlief der Weg ins Finale?

Der FC Carl Zeiss Jena startete mit einem Freilos* in den Wettbewerb. In der zweiten Runde setzte sich das Team in einem hart umkämpften Spiel mit 2:1 gegen den SV Elversberg durch. Im Achtelfinale folgte ein echter Pokalkrimi gegen den SC Freiburg, den Jena erst im Elfmeterschießen mit 7:5 für sich entscheiden konnte. Anschließend gewann die Mannschaft von Trainer Maximilian Müller im Viertelfinale souverän mit 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Den Einzug ins Finale machte Jena schließlich mit einem 2:0‑Heimsieg gegen RB Leipzig perfekt.



Der VfB Stuttgart überzeugte im Pokalwettbewerb mit starken Auftritten. Nach souveränen Auswärtssiegen beim SV Menden (6:0) und beim 1. FC Saarbrücken (8:1) setzte sich der VfB auch im Achtelfinale bei Eintracht Frankfurt mit 2:1 durch. Im Viertelfinale bezwang die Mannschaft von Trainer Kevin Reiner den Vorjahressieger TSG 1899 Hoffenheim mit 3:1. Durch ein 2:0 bei Bayer 04 Leverkusen im Halbfinale qualifizierte sich der VfB schließlich für das Finale.

Wie gelange ich ins Stadion?

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Haltestelle “Sportpark Höhenberg“ wird regulär von der KVB-Linie 1 angefahren. Vom Bahnhof Köln Messe/Deutz beträgt die Fahrtzeit 8 Minuten. Außerdem ist die Anreise vom Bahnhof Köln Mülheim über die Buslinien 151 und 152 bis zur Haltestelle “Sportpark Höhenberg“ möglich. Von dort sind es dann noch ca. 400 Meter Fußweg bis zum Sportpark Höhenberg.

Anfahrt mit dem Auto

Parkmöglichkeiten:

Parkplatz Höhenberg/Frankfurter Straße (P1) & Höhenberger Ring

Kölner Arcaden, Kalker Hauptstraße 55, 51103 Köln (Entfernung zum Sportpark Höhenberg ca. 15 Minuten mit ÖPNV)

Die An- und Abfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist im Eintrittspreis enthalten.

Was muss ich am Stadion beachten?

Das Stadion und die Tageskassen öffnen am Spieltag um 11.30 Uhr. Der Stadionzutritt wird nur mit Taschen bis DIN A4 gewährt. Gespielt werden 2 x 40 Minuten, bei Unentschieden nach 80 Minuten geht das Spiel in eine 2 x 10-minütige Verlängerung und gegebenenfalls ins Elfmeterschießen.

*In der ersten Runde werden nur so viele Paarungen ausgelost, wie es erforderlich ist, um die Gesamtanzahl der teilnehmenden Mannschaften (inklusive der sich per Freilos qualifizierten Mannschaften) zur 2. Runde auf 32 zu reduzieren. Die übrigen Mannschaften erhalten ein Freilos zur automatischen Qualifikation für die 2. Runde. Die Freilose werden an die B-Juniorinnen-Mannschaften mit den jeweils bestplatzierten Frauen-Bundesliga-Mannschaften der abgelaufenen Spielzeit vergeben; etwaige weitere Freilose werden durch Auslosung unter den weiteren Teilnehmern ermittelt.