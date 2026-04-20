Zum zweiten Mal steigt das Finale im DFB-Pokal der Juniorinnen: Am Samstag, 30. Mai (ab 13 Uhr, live auf YouTube), kämpfen die B-Juniorinnen des FC Carl Zeiss Jena und VfB Stuttgart um den Titel. Analog zum DFB-Pokalfinale der Frauen findet das Endspiel ab dieser Saison in Köln statt. Karten für das Finale im Sportpark Höhenberg sind nun im DFB-Ticketshop verfügbar.

Sitzplatzkarten für das DFB-Pokalfinale der Juniorinnen kosten 8 Euro (ermäßigt 5 Euro). Ab 10 Personen stehen zudem Gruppentickets zur Verfügung - diese kosten 3,50 Euro pro Ticket und sind nur im Vorverkauf erhältlich.