Dank Axers Doppelpack: Jena folgt VfB ins Finale

Der FC Carl Zeiss Jena steht erstmals im Endspiel um den DFB-Pokal der Juniorinnen. Dort wird das Team von Trainer Roy Bergner am 30. Mai auf den VfB Stuttgart treffen. Ein Jahr nach dem bitteren Aus im Halbfinale (5:6 nach Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg) behielten die Thüringerinnen diesmal in der Runde der verbliebenen vier Mannschaften gegen RB Leipzig 2:0 (1:0) die Oberhand und zogen souverän in das Finale ein.

Entscheidenden Anteil am Erfolg des FCC hatte Offensivspielerin Anna Axer (34./74.), die beide Treffer für die Gastgeberinnen erzielte. Die Leipzigerinnen kamen dagegen nur zu wenigen Tormöglichkeiten.

Freistoß führt zur Führung

Die erste Halbzeit war auf beiden Seiten chancenarm. Erst nach einer halben Stunde hatten die Anhänger des FC Carl Zeiss Jena erstmals den Torschrei auf den Lippen, als Anouk Schröder kurz vor der Torlinie eine Hereingabe von Elli Richter knapp verpasste. Auf der Gegenseite ging ein Volleyschuss von Ida Kunze nach einer Flanke von Elaine Gleixner deutlich am Kasten vorbei.

Ein Freistoß von Josefine Schmitz in der Nähe der Mittellinie führte zum 1:0 für Jena. Den langen Ball in den Strafraum der Leipzigerinnen spitzelte Anna Axer mit einer Direktabnahme an RB-Torhüterin Lilly Westphal vorbei zum 1:0 (34.) ins Netz.

Der FC Carl Zeiss kam nach der Pause auch besser ins Spiel und war dem zweiten Tor näher als Leipzig dem Ausgleich. Die Entscheidung fiel schließlich in der Schlussphase, als die eingewechselte Marleen Maibohm den Ball von der rechten Seite flach nach innen passte. Elli Richter legte die Kugel mustergültig für Anna Axer ab, die sehenswert zum 2:0-Endstand (74.) ins obere rechte Toreck traf. Anschließend hätte der FCC das Ergebnis durchaus noch erhöhen können, ein dritter Treffer gelang aber nicht mehr.

Endspiel in Köln-Höhenberg

Bereits am Samstag hatten sich die U 17-Juniorinnen des VfB Stuttgart als erstes Team für das Pokalendspiel qualifiziert. Das Team des Trainer*innen-Duos mit Antonella Monopoli und Kevin Reiner behauptete sich im Rheinstadion in Monheim bei Bayer 04 Leverkusen 2:0 (1:0).

Amelie Hinkel (8.) stieß bereits in der Anfangsphase mit ihrem Führungstreffer die Tür zum Endspiel weit auf. Nach der Gelb-Roten Karte für Leverkusens Elif Cambaz wegen einer Unsportlichkeit (80.+3) sorgte die eingewechselte Lana Cirjak (80.+8) tief in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt.

Die beiden Halbfinalsiegerinnen treffen am Samstag, 30. Mai, im erst zweiten Endspiel um den DFB-Pokal der Juniorinnen aufeinander. Das Finale wird im Sportpark Höhenberg in Köln ausgetragen.