Die Paarungen der ersten Runde im DFB-Pokal der Juniorinnen der Saison 2026/2027 stehen fest. Losfee Madita Röhrl (TSG Hoffenheim II, Pokalsiegerin 2025) hat am heutigen Mittwoch die 16 Partien im DFB-Campus in Frankfurt am Main ermittelt. Ziehungsleiterin war Leonie Klinkebiel (DFB-Spielbetrieb), moderiert wurde die Auslosung von Malin Hannemann.

In der Gruppe Süd kommt es unter anderem zum Saarlandduell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SV 07 Elversberg. Auch im Norden stehen zwei Derbys an: Der F.C. Hansa Rostock empfängt den 1. FC Magdeburg, Fortuna Düsseldorf spielt gegen den VfL Bochum.

1. Runde mit 32 Teams

Die B-Juniorinnen-Mannschaften der 14 Frauen-Bundesligisten der abgelaufenen Saison 2025/2026 erhalten in der ersten Runde ein Freilos. Zwei weitere Freilose wurden unter den übrigen Teilnehmern ausgelost, dabei traf es den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach. Beide Teams steigen damit erst in der nächsten Runde in den Wettbewerb ein. Die restlichen 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen (Nord und Süd) eingeteilt, um regionale Paarungen zu ermöglichen. Amateurvereine (Nichtlizenzklubs) erhalten das Heimrecht, wenn sie auf einen Lizenzverein treffen.

In dieser Spielzeit nehmen 48 Teams am DFB-Pokal der Juniorinnen teil. Das Teilnehmerfeld besteht aus den B-Juniorinnen-Mannschaften der Vereine der Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga der Saison 2026/2027, den U 17-Regionalliga-Meistern (Nord, West und Südwest) der Saison 2025/2026 sowie jeweils einem Vertreter der 21 Landesverbände, die nach unterschiedlichen Kriterien nominiert wurden. Erfüllt eine Mannschaft die Voraussetzung zweier Buchstaben gemäß § 80 Nr. 1. a) – c), so ist neben ihr eine weitere von dem jeweiligen Landesverband gemeldete Mannschaft teilnahmeberechtigt.

Die zeitgenauen Ansetzungen werden am 28. Juli bekanntgegeben. Die Erstrundenpartien sind im Rahmenspielplan für den 12. September um 14 Uhr terminiert. Die zweite Runde findet am 31. Oktober statt, ehe es am 12. Dezember mit dem Achtelfinale weitergeht. Nach der Winterpause finden die Viertelfinalpartien am 20. Februar 2027 statt, sieben Wochen darauf wird das Halbfinale am 10. April 2027 ausgetragen. Das Finale wird am 5. Juni 2027 ausgetragen.

Die 1. Runde

Gruppe Süd

Hegauer FV - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Saarbrücken - SV 07 Elversberg

FC Ingolstadt 04 - 1. FSV Mainz 05

Wormatia Worms - Oberkasseler FV

TuS Issel - Sport-Freunde Marbach

SC Sand - SC Dortelweil

1. FFC Fortuna Dresden - TSV Amicitia 1906/09 Viernheim

TURA Untermünkheim - SG 99 Andernach

Gruppe Nord

FSV Gütersloh 2009 - FC Energie Cottbus

FC Süderelbe von 1949 - Arminia Bielefeld

FC Viktoria Berlin - Holstein Kiel

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum

SV Meppen - Hertha BSC

F.C. Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg

SpVg Aurich - ATS Buntentor

SV Warsingsfehn - 1. FFC Turbine Potsdam