DFB-Pokal der Juniorinnen
DFB-Pokal der Juniorinnen: 1. Runde zeitgenau angesetzt
Der Deutsche Fußball-Bund hat die erste Runde im DFB-Pokal der Juniorinnen 2026/2027 zeitgenau angesetzt. Die 16 Begegnungen werden am Samstag, 12. September, und Sonntag, 13. September, ausgetragen. Gespielt wird in einer Nord- und einer Südgruppe.
Die 1. Runde
Samstag, 12. September
- 11 Uhr: TuS Issel – Sport-Freunde Marbach
- 12.30 Uhr: SV Warsingsfehn – 1. FFC Turbine Potsdam
- 13 Uhr: SV Meppen – Hertha BSC
- 14 Uhr: Hegauer FV – SpVgg Greuther Fürth
- 14 Uhr: 1. FC Saarbrücken – SV Elversberg
- 14 Uhr: FC Ingolstadt 04 – 1. FSV Mainz 05
- 14 Uhr: 1. FFC Fortuna Dresden – TSV Amicitia Viernheim
- 14 Uhr: FC Süderelbe – Arminia Bielefeld
- 14 Uhr: FC Viktoria Berlin – Holstein Kiel
- 14 Uhr: SpVg Aurich – ATS Buntentor
- 15 Uhr: SC Sand – SC Dortelweil
- 16 Uhr: Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum
- 17 Uhr: Wormatia Worms – Oberkasseler FV
Sonntag, 13. September
- 14 Uhr: TURA Untermünkheim – SG 99 Andernach
- 14 Uhr: Hansa Rostock – 1. FC Magdeburg
Die ursprünglich für die 1. Runde des DFB-Pokals der Juniorinnen 2026/2027 ausgeloste Begegnung zwischen dem FSV Gütersloh 2009 und dem FC Energie Cottbus findet nicht statt.
Der FC Energie Cottbus ist für den Wettbewerb nicht teilnahmeberechtigt. Nach der Auslosung der 1. Runde wurde bekannt, dass die B-Juniorinnen-Mannschaft für die Saison 2026/2027 zum 9er-Spielbetrieb gemeldet wurde und somit nicht am regulären 11er-Spielbetrieb teilnimmt. Nach § 79 Nr. 6 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung können am DFB-Pokal der Juniorinnen ausschließlich Mannschaften teilnehmen, die sowohl während des Qualifikationszeitraums als auch in der laufenden Saison am regulären 11er-Spielbetrieb teilnehmen. Da diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, hat die zuständige DFB-Fachgruppe für Frauen- und Mädchenfußball nach eingehender Prüfung des Sachverhalts entschieden, die B-Juniorinnen-Mannschaft des FC Energie Cottbus nicht zum DFB-Pokal der Juniorinnen der Saison 2026/2027 zuzulassen.
Der FSV Gütersloh 2009 rückt ohne Spiel in die zweite Runde vor. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Pokal der Juniorinnen
Autor: dfb
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