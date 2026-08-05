DFB-Pokal der Juniorinnen: 1. Runde zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund hat die erste Runde im DFB-Pokal der Juniorinnen 2026/2027 zeitgenau angesetzt. Die 16 Begegnungen werden am Samstag, 12. September, und Sonntag, 13. September, ausgetragen. Gespielt wird in einer Nord- und einer Südgruppe.

Die 1. Runde

Samstag, 12. September

11 Uhr: TuS Issel – Sport-Freunde Marbach

12.30 Uhr: SV Warsingsfehn – 1. FFC Turbine Potsdam

13 Uhr: SV Meppen – Hertha BSC

14 Uhr: Hegauer FV – SpVgg Greuther Fürth

14 Uhr: 1. FC Saarbrücken – SV Elversberg

14 Uhr: FC Ingolstadt 04 – 1. FSV Mainz 05

14 Uhr: 1. FFC Fortuna Dresden – TSV Amicitia Viernheim

14 Uhr: FC Süderelbe – Arminia Bielefeld

14 Uhr: FC Viktoria Berlin – Holstein Kiel

14 Uhr: SpVg Aurich – ATS Buntentor

15 Uhr: SC Sand – SC Dortelweil

16 Uhr: Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum

17 Uhr: Wormatia Worms – Oberkasseler FV

Sonntag, 13. September

14 Uhr: TURA Untermünkheim – SG 99 Andernach

14 Uhr: Hansa Rostock – 1. FC Magdeburg

Die ursprünglich für die 1. Runde des DFB-Pokals der Juniorinnen 2026/2027 ausgeloste Begegnung zwischen dem FSV Gütersloh 2009 und dem FC Energie Cottbus findet nicht statt.

Der FC Energie Cottbus ist für den Wettbewerb nicht teilnahmeberechtigt. Nach der Auslosung der 1. Runde wurde bekannt, dass die B-Juniorinnen-Mannschaft für die Saison 2026/2027 zum 9er-Spielbetrieb gemeldet wurde und somit nicht am regulären 11er-Spielbetrieb teilnimmt. Nach § 79 Nr. 6 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung können am DFB-Pokal der Juniorinnen ausschließlich Mannschaften teilnehmen, die sowohl während des Qualifikationszeitraums als auch in der laufenden Saison am regulären 11er-Spielbetrieb teilnehmen. Da diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, hat die zuständige DFB-Fachgruppe für Frauen- und Mädchenfußball nach eingehender Prüfung des Sachverhalts entschieden, die B-Juniorinnen-Mannschaft des FC Energie Cottbus nicht zum DFB-Pokal der Juniorinnen der Saison 2026/2027 zuzulassen.

Der FSV Gütersloh 2009 rückt ohne Spiel in die zweite Runde vor. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.