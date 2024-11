// Google Pixel Frauen-Bundesliga

6. Spieltag: Google Pixel Frauen-Bundesliga live im TV und im Stream

Am 6. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga stehen am Sonntag gleich zwei Spiele an: Der 1. FC Köln empfängt die TSG Hoffenheim und RB Leipzig trifft auf den FC Carl Zeiss Jena. DFB.de mit den Infos zu den Liveübertragungen.