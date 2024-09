DFB-Pokal der Juniorinnen: 2. Runde zeitgenau angesetzt

Am 12. und 13. Oktober wird die zweite Runde im DFB-Pokal der Juniorinnen ausgespielt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun die 16 Duelle zeitgenau terminiert. In der Runde der letzten 32 Teams greifen auch die 13 Teams ein, die in der ersten Runde noch ein Freilos hatten, darunter die besten Teams der abgelaufenen B-Juniorinnen-Bundesligasaison.

Auch in dieser Runde wurden die Teams vor der Auslosung in zwei regionale Gruppen (Nord und Süd) aufgeteilt. Den Auftakt macht am Samstag, 12. Oktober (ab 11 Uhr), das Duell zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und 1. FC Köln, ebenfalls am 12. Oktober (ab 11.15 Uhr) startet die Partie Rostocker FC gegen den SSV Rhade.

Am 12. Oktober (ab 12 Uhr) empfängt der FSV Gütersloh 2009 den 1. FC Union Berlin, bevor ab 12.30 Uhr der 1. FC Saarbrücken und der FC Bayern München sowie die SGS Essen und der Hamburger SV aufeinandertreffen. Ab 13 Uhr spielt Arminia Bielefeld gegen den VfL Wolfsburg.

Achtelfinale im Dezember

Am 12. Oktober (ab 14 Uhr) starten gleich sieben Partien, darunter unter anderem der FV Rheingold Rübenach gegen die Deutschen Vizemeisterinnen von der TSG Hoffenheim und die SpVg Aurich gegen den SV Werder Bremen. Ab 15 Uhr spielt der SV Meppen gegen Bayer 04 Leverkusen, bevor ab 16 Uhr die Deutschen Meisterinnen von Borussia Mönchengladbach beim Osnabrücker SC antreten.

Am Sonntag, 13. Oktober (ab 13.30 Uhr) beschließen der FC Carl Zeiss Jena und Hertha BSC die zweite Runde.

Die Achtelfinalpartien werden am 7. Dezember ausgetragen, das Viertelfinale folgt am 8. März 2025. Die letzten vier Teams spielen am 26. April 2025 das Halbfinale aus, bevor am 7. Juni 2025 das erste Finale im DFB-Pokal der Juniorinnen stattfindet.