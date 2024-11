Die Spiele um den DFB-Pokal der Juniorinnen werden in fünf Runden mit anschließendem Finale nach dem Pokalsystem ohne Rückspiele ausgetragen.

In der Saison 2024/2025 überspringen die besten B-Juniorinnen-Bundesliga Vereine der Spielzeit 2023/2024 (die erst- bis drittplatzierten Mannschaften der jeweiligen Staffel sowie weitere Mannschaften über den Quotienten) die 1. Runde und sind automatisch für die 2. Runde qualifiziert. Zur 2. Runde qualifizieren sich folglich so viele der besten B-Juniorinnen-Bundesliga Vereine automatisch, dass die Teilnehmerzahl in der 2. Runde 32 beträgt.

Ab der Saison 2025/2026 werden in der ersten Runde nur so viele Paarungen ausgelost, wie es erforderlich ist, um die Gesamtanzahl der teilnehmenden Mannschaften (inklusive der sich per Freilos qualifizierten Mannschaften) zur 2. Runde auf 32 zu reduzieren. Die übrigen Mannschaften erhalten ein Freilos zur automatischen Qualifikation für die 2. Runde. Die Freilose werden an die B-Juniorinnen-Mannschaften mit den jeweils bestplatzierten Frauen-Bundesliga-Mannschaften der abgelaufenen Spielzeit vergeben. Etwaige weitere Freilose werden durch Auslosung unter den weiteren Teilnehmern ermittelt.