Diese Spielerinnen erhalten die Fritz-Walter-Medaille

Sie gehören zu den besten Nachwuchstalenten des Landes: Für ihren Fleiß, ihr Engagement und ihre herausragenden Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene in der Saison 2023/2024 ehrt der DFB diese Spielerinnen mit der höchsten Auszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball, der Fritz-Walter-Medaille. Für den Jahrgang 2007 im Altersbereich U 17 erhalten die Medaillen Merle Hokamp (Gold), Greta Hünten (Silber) und Laila Portella (Bronze). Im Jahrgang 2005 (U 19) empfängt Loreen Bender die Goldmedaille, Rebecca Adamczyk die Silbermedaille und Jella Veit die Bronzemedaille.

Krüger: "Vorbilder für junge Fußballerinnen“

"Die sechs Gewinnerinnen der Fritz-Walter-Medaille haben im letzten Jahr bewiesen, welche Qualitäten – fußballerisch auf dem Platz und auch als Teammitglied neben dem Platz – sie besitzen. Diese Spielerinnen haben in ihren jeweiligen U-Teams wichtige Rollen eingenommen und verfügen über großes Potenzial, diesen Weg erfolgreich weiterzugehen. Sie haben sich diese Auszeichnung sehr verdient und ich kann nur jede einzelne Gewinnerin – ganz besonders Loreen Bender und Merle Hokamp – beglückwünschen“, erklärt Nia Künzer, Sportdirektorin Frauenfußball. Kai Krüger, Leiter der Junior*innen-Nationalmannschaften ergänzt: "Fritz Walter war nicht nur in sportlicher, sondern auch in menschlicher Hinsicht ein Vorbild. Auch bei unseren sechs Gewinnerinnen der Fritz-Walter-Medaillen sehen wir, dass sie bereits jetzt Vorbilder für junge Fußballerinnen sind und es auch in Zukunft sein werden. Die herausragenden Leistungen, die sie mit großem Kampf- und Teamgeist auf den Platz bringen und wie sie sich in den letzten Jahren weiterentwickelt haben - das macht uns sehr stolz. Wir freuen uns sehr, sie in ihrer weiteren Entwicklung bestmöglich unterstützen zu dürfen.“

Unterstützung für die U 19-Frauen

Mit 18 Spielen in der 2. Frauen-Bundesliga und einem Spiel im DFB-Pokal gilt Merle Hokamp als Schlüsselspielerin und Leistungsträgerin des FSV Gütersloh. Nach erfolgreichen Einsätzen in der U 15-, U 16-, und U 17-Nationalmannschaft wurde die Defensivspielerin in der Saison 2023/2024 in den Kader der U 19-Nationalmannschaft berufen und unterstützte das Team bei der U 19-Europameisterschaft in Litauen. Greta Hünten gehört zu den Talenten des FC Bayern München. Neben ihren erfolgreichen Einstätzen für die Münchnerinnen glänzt die Mittelfeldspielerin mit ihrer Spielintelligenz und Kreativität auch im Trikot der deutschen U 17-Nationalmanschaft. Die offensive Mittelfeldspielerin Laila Portella steht ebenfalls beim Rekordmeister unter Vertrag. Mit ihrem starken rechten Fuß und ihrer Zweikampfstärke erzielt sie innerhalb ihrer Karriere als U-Nationalspielerin in 29 Spielen 9 Tore und ergänzte bereits den Kader der U 19-Nationalmanschaft.

Leistungsträgerinnen bei der U 20-Frauen-Weltmeisterschaft

Loreen Bender debütierte 2019 für die U 15- Auswahl des DFB. Fünf Jahre später knüpfte die Spielerin der Werkself bei der U 20-Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien an ihrer Torgefährlichkeit aus den vergangenen Jahren an: Mit insgesamt vier erzielten Toren war sie maßgeblich an dem Erreichen des WM-Viertelfinales ihres Teams beteiligt. Einen ebenso immens großen Anteil am Erreichen des Viertelfinales bei der Weltmeisterschaft hatte Torhüterin Rebecca Adamczyk, die mit ihren spektakulären Paraden der deutschen Mannschaft den Rücken freihielt und der Hintermannschaft eine große Sicherheit ausstrahlte – und das beim ersten großen Turnier der Stammtorhüterin der Zweitvertretung vom SC Freiburg. Eine weitere große Stütze der Defensive ist Jella Veit, die nicht nur bei den U 19- bzw. U 20-Frauen mit einem kühlen Kopf und trickreichen Balleroberungen vor dem Tor glänzt, sondern auch bei Eintracht Frankfurt, für die sie bereits in der Bundesliga und in der UEFA Women´s Champions League auflief.

Die Gewinner der Fritz-Walter-Medaille:

U 17, Jahrgang 2007:

GOLD: Merle Hokamp (FSV Gütersloh 2009)

SILBER: Greta Hünten (FC Bayern München II)

BRONZE: Laila Portella (FC Bayern München II)

U 19, Jahrgang 2005:

GOLD: Loreen Bender (Bayer Leverkusen 04)

SILBER: Rebecca Adamczyk (SC Freiburg II)

BRONZE: Jella Veit (Eintracht Frankfurt)