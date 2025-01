DFB-Pokal der Juniorinnen: Viertelfinale zeitgenau angesetzt

Am 8. und 9. März wird das Viertelfinale im DFB-Pokal der Juniorinnen ausgetragen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun die vier Duelle zeitgenau angesetzt.

Zum Auftakt empfängt Eintracht Frankfurt am Samstag, 8. März (ab 14 Uhr), den FC Carl Zeiss Jena, zeitgleich trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf die SpVgg Greuther Fürth. Am Sonntag, 9. März, folgen die weiteren zwei Partien des Viertelfinals: Um 11 Uhr spielt der 1. FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen, gefolgt von der Begegnung zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg um 14 Uhr.

Am 26. April 2025 treten die letzten vier Teams im Halbfinale gegeneinander an. Das erste Finale im DFB-Pokal der Juniorinnen wird dann am 7. Juni 2025 ausgetragen.

Das Viertelfinale im Überblick

Samstag, 8. März (ab 14 Uhr)

Eintracht Frankfurt - FC Carl Zeiss Jena

TSG 1899 Hoffenheim – SpVgg Greuther Fürth

Sonntag, 9. März (ab 11 Uhr)

1. FC Union Berlin – Bayer 04 Leverkusen

Sonntag, 9. März (ab 14 Uhr)

SC Freiburg – VfL Wolfsburg