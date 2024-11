Wann finden die Runden im DFB-Pokal der Juniorinnen 2024/2025 statt?

1. Runde (38 Mannschaften): 7. & 8. September 2024

2. Runde (32 Mannschaften): 12. & 13. Oktober 2024

Achtelfinale (16 Mannschaften): 7. & 8. Dezember 2024

Viertelfinale (8 Mannschaften): Samstag, 8. März 2025

Halbfinale (4 Mannschaften): Samstag, 26. April 2025

Finale: Samstag, 7. Juni 2025

Wann werden die Runden ausgelost?

Die Auslosung der 1. Runde findet in der Regel Mitte Juli statt. In der Regel werden die weiteren Auslosungen bis einschließlich Halbfinale in der Woche nach der jeweiligen Runde durchgeführt. Alle Informationen rund um die ausgelosten Partien gibt es auf den Social-Media-Kanälen des DFB-Nachwuchses.