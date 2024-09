Attraktive Duelle in der zweiten Pokalrunde

In der zweiten Runde im DFB-Pokal der Juniorinnen kommt es zu attraktiven Duellen. Das ergab die Auslosung im DFB-Campus in Frankfurt am Main am heutigen Freitag, die in zwei regionalen Gruppen vorgenommen wurde. Für die Auslosung verantwortlich waren Losfee Arne Janssen (Trainer*innen-Entwickler für U-Nationalmannschaften) und Ziehungsleiter Yannick Mechler (Team Spielbetrieb Junior*innen).

In der Gruppe Süd treffen der 1. FC Saarbrücken und der FC Bayern München sowie der Karlsruher SC und der 1. FC Nürnberg aufeinander. Im Norden messen sich der SV Meppen und Bayer Leverkusen sowie Turbine Potsdam und der 1. FC Köln. Der aktuelle B-Juniorinnen-Meister Borussia Mönchengladbach reist derweil zum Osnabrücker SC.

Die Partien sind im Rahmenspielplan für den 12. Oktober terminiert. Anstoß ist jeweils für 14 Uhr geplant.

Die zweite Runde

Gruppe Süd

1. FC Saarbrücken - FC Bayern München

SG 99 Andernach - Sportvereinigung 07 Elversberg

1. FC Donzdorf 1920 - SC Freiburg

FSV Hessen Wetzlar - SpVgg Greuther Fürth

FV "Rheingold" Rübenach 1919 - TSG 1899 Hoffenheim

SV Kottweiler-Schwanden 1946 - Eintracht Frankfurt

Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg

Gruppe Nord

SGS Essen - Hamburger SV

FSV Gütersloh 2009 - 1. FC Union Berlin

1. FFC Turbine Potsdam - 1. FC Köln

DSC Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg

SpVg Aurich - SV Werder Bremen

Osnabrücker SC - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach

FC Carl Zeiss Jena - Hertha BSC

SV Meppen 1912 - Bayer 04 Leverkusen

Rostocker Fussballclub 1895 - Spiel- und Sportverein Rhade 1925

[dfb]