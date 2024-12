Union Berlin schlägt SV Elversberg 4:0

Das Teilnehmerfeld für das erste Viertelfinale in der Geschichte des DFB-Pokals der Juniorinnen steht fest: Am Sonntag komplettierten der 1. FC Union Berlin, der SC Freiburg, die TSG Hoffenheim und der FC Carl Zeiss Jena die Runde der verbliebenen acht Mannschaften.

Den deutlichsten Erfolg der Pokalrunde fuhr dabei der 1. FC Union Berlin ein. Das Team von Trainerin Kathrin Meier gewann 4:0 (1:0) gegen die SV 07 Elversberg. Den einzigen Treffer im ersten Durchgang markierte Luana Gehrke (20.). Nach der Pause waren auch Amina Charifi (53./67.) und Leonie Pelka (80.+2) noch als Torschützinnen erfolgreich.

Äußerst eng ging es dagegen zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln zu. Die Breisgauerinnen hatten letztlich 4:2 im Elfmeterschießen (1:1, 1:1, 1:1) das bessere Ende für sich. Die frühe Führung der Gastgeberinnen durch Luisa Jansen (2.) konnte Kölns Luise Becker (7.) nur wenige Augenblicke später ausgleichen. Nach der torlosen Verlängerung brachte das Elfmeterschießen die Entscheidung. Maylinn Broghammer, Giolina Gregorio, Mia Kuhn und Selen-Su Yarayen verwandelten für den Sport-Club.

TSG Hoffenheim gewinnt Wiedersehen

Im Duell zweier früherer Konkurrenten aus der damaligen Süd-Staffel der B-Juniorinnen-Bundesliga setzte sich der aktuelle deutsche Vizemeister TSG Hoffenheim beim FC Bayern München 3:1 (2:1) durch. Den ersten Hoffenheimer Treffer von Vivien Dieter (13.) konnte Laura Dafinger (16.) für die Münchnerinnen zunächst ausgleichen. Noch vor der Pause brachte Victoria Säring (27.) die TSG aber erneut in Führung. Nachdem sich beim FC Bayern Lara Kern wegen Foulspiels die Rote Karte eingehandelt hatte (62.), konnte sich Victoria Säring (80.+4) noch ein zweites Mal in die Torschützinnenliste eintragen und brachte den Sieg endgültig unter Dach und Fach.

Der FC Carl Zeiss Jena behielt trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands die Oberhand. Die Thüringerinnen bezwangen den Deutschen Meister Borussia Mönchengladbach 2:1 (0:1). Miriam Arici (32.) ließ die Borussia zunächst auf das Weiterkommen hoffen. Jena meldete sich aber noch durch Celice Bock (45.) und Elli Richter (63.) zurück.

Viertelfinale steigt Anfang März

Bereits am Samstag hatten Eintracht Frankfurt (4:3 im Elfmeterschießen beim 1. FC Nürnberg), die SpVgg Greuther Fürth (4:2 beim SSV Rhade), Bayer 04 Leverkusen (2:1 gegen SpVg Aurich) und der VfL Wolfsburg (3:2 gegen den Hamburger SV) die Runde der verbliebenen acht Mannschaften erreicht.

Das Viertelfinale wird am 8. März 2025 ausgetragen. Die dann noch verbleibenden vier Teams spielen am 26. April 2025 das Halbfinale aus, bevor am 7. Juni 2025 das erste Finale im DFB-Pokal der Juniorinnen stattfinden wird.