Im DFB-Pokal der Juniorinnen verspricht das Viertelfinale spannende Duelle. Nach der heutigen Auslosung am DFB-Campus in Frankfurt am Main mit Losfee Melanie Behringer, Trainerin der U 17-Juniorinnen-Nationalmannschaft, und Fiona Dittmann aus der Abteilung DFB-Pokal & DFB-Nachwuchsligen, stehen die vier Paarungen fest. Der SC Freiburg trifft auf den VfL Wolfsburg, die SpVgg Greuther Fürth ist zu Gast bei Vizemeister TSG Hoffenheim, der 1. FC Union Berlin empfängt Bayer 04 Leverkusen und der FC Carl Zeis Jena tritt auswärts bei Eintracht Frankfurt an.

Die Partien werden voraussichtlich am 08. oder 09. März 2025 ausgetragen. Das Halbfinale mit den vier besten Teams folgt am 26. April 2025, das erste Endspiel im DFB-Pokal der Juniorinnen steigt am 7. Juni 2025.

Das DFB-Pokalviertelfinale

SC Freiburg - VfL Wolfsburg

TSG 1899 Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen

Eintracht Frankfurt - FC Carl Zeiss Jena