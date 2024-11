DFB-Pokal der Juniorinnen: Achtelfinale zeitgenau angesetzt

Am 7. und 8. Dezember wird das Achtelfinale im DFB-Pokal der Juniorinnen ausgespielt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun die acht Duelle zeitgenau terminiert. In der Runde der letzten 16 Teams fällt die regionale Aufteilung in zwei Gruppen, wie es noch in der 2. Pokalrunde der Fall war, weg. Samstag und Sonntag kommt es zu jeweils vier Pokalbegegnungen.

Den Auftakt macht am Samstag, 7. Dezember, der Spiel- und Sportverein Rhade, welcher die Spielvereinigung Greuther Fürth empfängt (ab 13 Uhr). Es folgen drei weitere Samstagspartien, jeweils um 14 Uhr: Bayer Leverkusen gegen SpVg Aurich, 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt und VfL Wolfsburg gegen den Hamburger SV.

Viertelfinale im März

Weiter geht es am Sonntag, 8. Dezember, mit den Begegnungen Bayern München gegen TSG Hoffenheim und Union Berlin gegen SV Elversberg (jeweils ab 11 Uhr). Ab 12 Uhr empfängt Carl-Zeiss Jena die Borussia aus Mönchengladbach. Zu guter Letzt schließen der SC Freiburg und der 1. FC Köln (ab 14 Uhr) das Achtelfinale ab.

Das Viertelfinale wird am 8. März 2025 ausgetragen. Die letzten vier Teams spielen am 26. April 2025 das Halbfinale aus, bevor am 7. Juni 2025 das erste Finale im DFB-Pokal der Juniorinnen stattfindet.

Das Pokalachtelfinale

7. Dezember

13 Uhr: Spiel- und Sportverein Rhade 1925 - SpVgg Greuther Fürth

14 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SpVg Aurich

14 Uhr: 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt

14 Uhr: VfL Wolfsburg - Hamburger SV

8. Dezember

11 Uhr: 1. FC Union Berlin - Sportvereinigung 07 Elversberg

11 Uhr: FC Bayern München - TSG Hoffenheim

12 Uhr: FC Carl Zeiss Jena - Borussia Mönchengladbach

14 Uhr: SC Freiburg - 1. FC Köln