EM-Quali: U 17-Juniorinnen gegen Österreich, Dänemark und Kosovo

Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen auf dem Weg zur Europameisterschaft 2025 auf den Färöern in der zweiten Qualifikationsrunde in Gruppe 7 auf Österreich, Dänemark und Kosovo. Das ergab die Auslosung am heutigen Freitagmorgen im schweizerischen Nyon. Nur die sieben Gruppensieger qualifizieren sich neben den gesetzten Gastgeberinnen für die EM-Endrunde vom 4. bis 17. Mai 2025.

Deutschland wird Gastgeber des Miniturniers sein, das vom 15. bis 24. März ausgespielt wird. Das Turnier dient außerdem als Qualifikation für die U 17-Weltmeisterschaft in Marokko, die vom 17. Oktober bis 8. November 2025 stattfindet.

Behringer: "Starke Gegner"

"Wir freuen uns sehr auf die zweite Qualifikationsrunde im eigenen Land", sagt DFB-Trainerin Melanie Behringer. "Mit Österreich, Dänemark und Kosovo sind uns starke Gegner zugelost worden. Unser Ziel ist es, als Gruppensieger zur EM zu fahren. Wir hoffen auf große Unterstützung unserer Fans, Freunde und Familien."

Sollte sich Deutschland Platz eins der Gruppe sichern, wartet das DFB-Team am 26. März bei der Gruppenauslosung auf seine Gegner bei der EM-Endrunde auf den Färöern.

Die DFB-Auswahl hatte die erste EM-Qualifikationsrunde nach Siegen gegen die Türkei (2:1), Bosnien und Herzegowina (1:0) und Belgien (2:1) als Gruppensieger abgeschlossen und war bei der Auslosung in Topf 1 gesetzt. Die deutschen U 17-Juniorinnen sind mit acht Titeln Rekordeuropameisterinnen vor den Titelverteidigerinnen aus Spanien mit fünf EM-Trophäen.