Die deutschen U 17-Juniorinnen sind mit einem hart erkämpften Erfolg in die erste Runde der EM-Qualifikation gestartet. Im belgischen Tubize feierte die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer gegen die Türkei ein 2:1 (1:1), musste aber bis zur Nachspielzeit warten, ehe Luzie Zähringer vom FC Bayern München der erlösende Siegtreffer gelang (90.+4). Zuvor hatten die Türkinnen durch Merve Tasucu (7.) die schnelle deutsche Führung von Mia-Lena Maas (SC Freiburg) aus der 6. Minute postwendend beantwortet.

"Erst einmal bin ich sehr glücklich über den Ausgang des Spiels. Die Türkei hat, wie erwartet, sehr tief und kompakt gestanden. Gegen den Ball waren sie sehr aggressiv aber auch destruktiv", sagte Melanie Behrimnger. "Wir mussten einen sehr hohen Aufwand betreiben und sind froh, uns in der Nachspielzeit belohnt zu haben."

Es folgen weitere Partien gegen Bosnien und Herzegowina am Mittwoch (ab 12 Uhr) und Belgien am Samstag (ab 15 Uhr). In die zweite Runde der Qualifikation für die EM 2025 auf den Färöer-Inseln schaffen es die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe sowie die besten vier Gruppendritten.