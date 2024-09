Die U 17-Juniorinnen haben zum Auftakt in die neue Länderspielsaison gegen Dänemark gewonnen. Das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer setzte sich vor 347 Zuschauer*innen im Mosevej Stadion mit 2:1 (0:0) gegen Dänemark durch.



"In der ersten Hälfte hatten wir spielerisch noch einige Probleme und waren nicht ganz so diszipliniert in den Positionen. Die Dänen haben es aber auch sehr gut gemacht," sagte Melanie Behringer. "In der Pause haben wir einige Anpassungen vorgenommen, die die Mädels dann auch super umgesetzt haben. Alles in allem ist es ein verdienter Sieg. Am Ende haben wir sogar noch ein paar Chancen, die wir auf jeden Fall nutzen müssen."



Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Lotta Wrede (Hamburger SV) in der 62. Minute den Führungstreffer. Die eingewechselte Louise Strauss traf nur drei Minuten später zum Ausgleich für Dänemark. In der 77. Minute erzielte Amy Wrigge (Bayer 04 Leverkusen) das entscheidende Siegtor zum 2:1.