Die deutsche U 17-Juniorinnen-Nationalmannschaft geht mit 23 Spielerinnen in die Generalprobe für die zweite und entscheidende EM-Qualifikationsrunde im März. DFB-Trainerin Melanie Behringer hat ihren Kader für den anstehenden Lehrgang mit drei Länderspielen im italienischen Tirrenia bekanntgegeben.

"In unserer letzten Maßnahme vor der zweiten EM-Qualirunde im März am DFB-Campus haben wir jetzt in Italien noch mal die Möglichkeit, den letzten Feinschliff vorzunehmen", sagt Behringer über das Ziel in der Toskana. "Mit der Schweiz, Italien und Finnland treffen wir auf Gegner mit verschiedenen Spielstilen, die uns alles abverlangen werden. Wir freuen uns auf drei sehr interessante Begegnungen."

Einstimmung auf die EM-Qualifikation

Behringer versammelt ihre Mannschaft zunächst am 16. Februar in Frankfurt, ehe es einen Tag später nach Pisa geht. Den Auftakt ins Länderspiel-Triple macht die Partie am 19. Februar (ab 11 Uhr) gegen die Schweiz, am 22. Februar (ab 14.30 Uhr) folgt die Begegnung mit den italienischen Gastgeberinnen, ehe zum Abschluss der Maßnahme am 25. Februar (ab 11 Uhr) das Spiel gegen Finnland ansteht. Alle Partien werden im Centro di Preparazione Olimpica ausgetragen.

Mitte März wird es dann richtig ernst. In Frankfurt am DFB-Campus geht es mit den Partien gegen den Kosovo am 17. März (ab 12 Uhr), Dänemark am 20. März (ab 12 Uhr) und Österreich am 23. März (ab 15 Uhr) um ein Ticket für die EM-Endrunde auf den Färöern (4. bis 17. Mai 2025). Nur die sieben Gruppensieger qualifizieren sich neben den gesetzten Gastgeberinnen für die Europameisterschaft.

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind mit acht Titeln Rekordeuropameisterinnen vor den Titelverteidigerinnen aus Spanien mit fünf EM-Trophäen.

