Intensive Einheiten, wertvolle Gespräche und das unter der spanischen Sonne - so sind die U 17- und U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaften ins neue Jahr gestartet. Abgerundet wurde das Wintertrainingslager jeweils mit einem Länderspiel gegen die spanischen Auswahlmannschaften, das die deutschen U 16-Juniorinnen mit 1:0 für sich entschieden, während sich die U 17 mit 0:4 geschlagen geben musste. Im DFB.de-Interview sprechen U 17-Cheftrainerin Melanie Behringer und ihr U 16-Pendant Sabine Loderer über die Erkenntnisse aus den Länderspielen und Vorteile des gemeinsamen Trainingslagers.

DFB.de: Melanie Behringer und Sabine Loderer, das Wintertrainingslager ist abgeschlossen. Welche Bilanz ziehen Sie nach den zehn Tagen in Spanien?

Melanie Behringer: Wir sind insgesamt zufrieden mit dem Wintertrainingslager. Es waren zehn intensive Tage, in denen wir bei besten Bedingungen mit den Mädels arbeiten konnten. Wir haben wichtige Erkenntnisse sammeln können, die uns für die anstehenden Aufgaben sicher weiterhelfen werden.

Sabine Loderer: Das Team hat in dieser Zeit einen großen nächsten Schritt nach vorne gemacht. Es ist für uns immer wahnsinnig wertvoll, eine längere Zeit als Mannschaft zu verbringen, um Teamprozesse auf und neben dem Platz voranzubringen. Die Mädels haben super mitgezogen, wir hatten insgesamt eine richtig gute Zeit in Spanien.

DFB.de: Wie waren die Bedingungen vor Ort?

Loderer: Wir haben Toptrainingsbedingungen vorgefunden, und das Wetter hat auch mitgespielt. So was setzt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Mädels aus der Winterpause kommen, dann noch mal extra Energie frei.

DFB.de: Welche Vorteile bringt es mit sich, ein gemeinsames Wintertrainingslager abzuhalten?

Behringer: Für uns ist der Austausch untereinander sehr wertvoll. Beide Altersstufen sind in einer entscheidenden Phase ihrer Entwicklung, die enge Vernetzung beider Trainerteams ist gewinnbringend. Die U 16-Spielerinnen können außerdem schon erste Einblicke in den U 17-Ablauf bekommen und die Atmosphäre eines Teams mit Pflichtspielen miterleben.

DFB.de: Sabine Loderer, Ihre U 16-Juniorinnen siegten 1:0 im Testspiel gegen Spanien. Wie haben Sie das Spiel erlebt, und wie wird dieses Erfolgserlebnis Ihre Mannschaft voranbringen?

Loderer: Das war ein richtig gutes Spiel unserer Mannschaft und ein verdienter Sieg gegen den erwarteten Topgegner. Wir sind über defensive Kompaktheit, den nötigen Biss und sehr griffige Zweikämpfe ins Spiel gekommen und haben mit zunehmender Spieldauer das Zepter in die Hand genommen. Nachdem wir einige Großchancen nicht verwertet hatten, haben sich die Mädels kurz vor Schluss dann für eine souveräne Leistung belohnen können. Solche Spiele stärken natürlich weiter den Glauben an uns selbst.

DFB.de: Melanie Behringer, währenddessen mussten Ihre U 17-Mädels ein 0:4 gegen Spanien hinnehmen. Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus dem Spiel mit - vor allem auch für die entscheidende EM-Qualifikationsrunde?

Behringer: Niederlagen sind nie schön und tun im ersten Moment natürlich weh - entscheidend sind aber vor allem die gewonnenen Erkenntnisse und die Reaktion darauf. Jede einzelne Spielerin und das Team als Kollektiv sind aktuell in einer wichtigen Phase ihrer Entwicklung. Eine solche Niederlage zu verarbeiten, daraus zu lernen und diese Learnings für die nächsten Aufgaben umzusetzen, sind wichtige nächste Schritte. Wir hatten sehr offene und vertrauensvolle Gespräche mit den Mädels und haben gemeinsame Entwicklungsschritte herausgearbeitet. Die Spanierinnen waren uns in den Punkten Mentalität und gemeinsames Agieren einige Schritte voraus. Das müssen wir verändern, denn das wird ein entscheidender Faktor für die anstehende Eliterunde sein.

DFB.de: Was ist Ihr größter Wunsch für Ihre Mannschaften im neuen Jahr?

Loderer: Ich wünsche mir für die Mädels in allererster Linie, dass sie fit und gesund bleiben. Ansonsten habe ich es nicht so sehr mit Wünschen, weil es ja dann an uns selbst liegt, nächste Schritte zu machen.

Behringer: Ich wünsche mir, dass wir die "Learnings" aus dem Wintertrainingslager in den nächsten Maßnahmen umzusetzen können. Die Mädels machen sich viele Gedanken. Ich wünsche mir, dass wir befreit und selbstbewusst auftreten und viel Spielfreude versprühen. Die sportliche und persönliche Weiterentwicklung der einzelnen Spielerinnen und des gesamten Teams stehen bei unseren Zielen und Wünschen im Vordergrund.