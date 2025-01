U 17-Juniorinnen unterliegen Spanien

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben zum Jahresauftakt eine Niederlage kassiert. Im Rahmen des Wintertraingslagers im spanischen Alicante unterlag das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer dem amtierenden Europameister Spanien mit 0:4 (0:3).

Silvia Fernández hatte die Gastgeberinnen bereits in der 8. Minute in Führung gebracht. Lúa Arufe (24.) und Kapitänin Irune Dorado (45.+1) erhöhten noch vor der Pause. Die eingewechselte Andrea Gálvez stellte in der 70. Minute den Endstand her.

Behringer: "Erkenntnisse sehr viel wert"

"Die Niederlage gegen Spanien ist absolut verdient. Sie waren uns heute in vielen Belangen einen Schritt voraus und haben uns klar unsere Defizite aufgezeigt. Die Erkenntnisse sind zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel wert und wir werden sie für die nächsten Spiele nutzen", sagte Melanie Behringer nach der Partie.

Nach der Abreise aus Spanien geht es für die deutschen U 17-Juniorinnen im Februar mit einem Lehrgang inklusive Länderspielen in Italien weiter, ehe sich in der zweiten Märzhälfte die EM-Teilnahme bei einem Vier-Länder-Turnier auf heimischem Boden mit Spielen gegen Kosovo, Finnland und Österreich entscheidet.