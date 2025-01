// Frauen

U 16-Sichtungsturnier: Endspurt in Duisburg

Das U 16-Juniorinnen-Sichtungsturnier geht in den Endspurt. Am 3. Spieltag in der Sportschule Wedau in Duisburg hatten die Talente der Jahrgänge 2008 und 2009 erneut die Gelegenheit, sich in den Fokus der Sichter*innen zu spielen. Die Zahlen.