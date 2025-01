U 16-Juniorinnen testen gegen Spanien

Die deutschen U 16-Juniorinnen sind mit 27 Spielerinnen in ihr Wintertrainingslager im spanischen Alicante gestartet. DFB-Trainerin Sabine Loderer hatte im Dezember ihren Kader für die erste Maßnahme im neuen Jahr nominiert, in dessen Rahmen auch ein Länderspiel gegen die spanische Auswahl stattfindet. Gespielt wird heute (ab 11 Uhr) im Albir Garden Resort.

Die deutsche Startelf: Dübel - Dürr, Ernst, Gregorio, Hebben (K), Hell, Itgenshorst, Kuhn, Martens, Noack, Putzer.

Loderer: "Gegnerinnen auf Topniveau"

"Nach den ersten vier Kaderlehrgängen mit den Mädels wird das Trainingslager in Spanien der nächste große Schritt in unserer Entwicklung sein", sagt Loderer. "Bei dieser Highlightmaßnahme werden wir mehr gemeinsame Tage als bei den bisherigen Lehrgängen mit dem Team verbringen, was sowohl für die Weiterentwicklung fußballspezifischer Themen als auch für die Teamdynamik absolut wertvoll ist. Das Länderspiel gegen die Spanierinnen entspricht unserem Anspruch, uns mit Gegnerinnen auf Topniveau zu messen, um die Basics unseres Spiels und die individuelle Weiterentwicklung jeder einzelnen Spielerin weiter zu schärfen.“

Die deutsche U 16 traf sich am 4. Januar und reist am 13. Januar wieder zurück nach Deutschland. Der aktuelle Jahrgang hat in dieser Saison bislang zwei Spiele absolviert: Mitte November besiegte der DFB-Nachwuchs Italien mit 5:0, die zweite Partie endete 1:1.