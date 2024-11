U 16 trennt sich 1:1 von Italien

Nach dem 5:0-Kantersieg im ersten Test, holen die deutschen U 16-Juniorinnen im zweiten Spiel in Italien ein Remis. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer trennte sich im italienischen Tirrenia mit 1:1 (1:1) von der "Squadra Azzurra".

"Die Italienerinnen haben es uns nach unserem 5:0-Sieg schwer gemacht", sagte DFB-Trainerin Sabine Loderer nach der Partie. "Wir sind früh durch einen Elfmeter in Führung gegangen, haben postwendend dann auch einen gegen uns bekommen. Wir haben uns über weite Teile des Spiels auch viele Chancen erarbeitet, da hat uns die letzte Ruhe, die letzte Präzision am Ball gefehlt. Das Spiel war für uns jedoch ein super Learning, um mit Gegnern umzugehen, die immer eng dran sind und mit allen Mittel arbeiten. Das sind Prozesse, in denen dann die jungen Spielerinnen auch Schritte machen können. Wir haben viel gewechselt, das bringt eigentlich oft Unruhe rein, aber alle Spielerinnen, die hereingekommen sind, haben es gut angenommen und es super gemacht."

Frühe Führung für DFB-Nachwuchs

Der DFB-Nachwuchs startete vor 78 Zuschauer*innen im Olympic Center gut in die Partie. Mia Kuhn vom SC Freiburg bescherte der deutschen Elf per Foulelfmeter die frühe Führung (3.). Diese konnte die DFB-Juniorinnen jedoch nicht lange halten, die Italienerinnen glichen nur kurze Zeit später ebenfalls per Foulelfmeter aus (8.). Die DFB-Elf ließ sich vom Ausgleichstreffer nicht beirren und spielte sich vor der Halbzeit noch zwei große Chancen heraus, auch wenn die Italienerinnen immer eng dran waren. Nach Wiederanpfiff traten die DFB-Juniorinnen mehr spielbestimmend auf, die vielen Wechsel machten der Mannschaft nichts aus. Im Laufe der zweiten Halbzeit erarbeitete sich das Team von Sabine Loderer noch mehrere hochkarätige Chancen, doch im Abschluss fehlte da das letzte Quäntchen Glück.