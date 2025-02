U 16-Juniorinnen mit Remis gegen Portugal

Die deutsche U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft hat in der zweiten Partie des Vier-Nationen-Turniers in Portugal unentschieden gespielt. Nach der 1:3-Auftaktnierlage gegen die Niederlande trennte sich das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer im Complexo Desportivo de VRSA in Vila Real de Santo Antonio 0:0 (0:0) von der Auwahl Portugals.

"Es war ein sehr hektisches und zerfahrenes Spiel. Wir sind ganz gut reingekommen, aber haben uns von der teilweise überzogenen Härte anstecken lassen und die Ruhe verloren", sagte Loderer nach der Partie. "Im ersten Spiel gegen die Niederländerinnen haben wir trotz der Niederlage souveräner gespielt. Aber in dem Alter ist es normal, dass es auch so zähe Spiele wie heute gibt. Es war nicht viel Zeit zum Regenerieren und heute war es extrem heiß. Portugal ist nie gefährlich vor unser Tor gekommen, aber offensiv hat uns die Spielruhe gefehlt."

Elfmeter und Lattenschuss in Schlussminuten

In einer hart umkämpften ersten Halbzeit kamen beide Teams nur selten gefährlich vor das Tor. Die beste Gelegenheit hatte Emilia Pauls (17. Minute) per Kopf nach einem Freistoß. Auch in der zweiten Hälfte prägten vor allem intensive Zweikampduelle das Spiel. In den letzten Minuten nahm die Partie an Fahrt auf. Eine Hereingabe von Clara Choisy (75.) verpasste Mia Giesen nur knapp.

Nach einem Foul an Choisy hatte Mia Kuhn (79.) kurz vor Schluss per Strafstoß die Chance auf den Siegtreffer. Die portugiesische Torhüterin Sara Macedo parierte jedoch. Kuhns anschließender Eckstoß prallte gegen die Torlatte (80.) und so blieb es beim torlosen Remis. Weiter geht es für die DFB-Juniorinnen mit dem letzten Spiel des Vier-Nationen-Turniers am Samstag (ab 15.30 Uhr) gegen Mexiko.

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.