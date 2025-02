U 16-Juniorinnen verlieren Turnierauftakt gegen die Niederlande

Die deutsche U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel des Vier-Nationen-Turniers in Portugal verloren. Das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer unterlag im Complexo Desportivo de VRSA in Vila Real de Santo Antonio gegen die Auswahl der Niederlande mit 1:3 (1:1).

Mia Giesen von Borussia Mönchengladbach brachte die deutsche Mannschaft in der 24. Minute per Nachschuss in Führung, nachdem unmittelbar zuvor bereits Johanna Putzer erst am Pfosten und dann an der niederländischen Torhüterin Maren Groothoff gescheitert war. Kurz vor der Pause glich die Niederlande jedoch durch Donna Vos (40.+2) aus, als ein abgeblockter Schuss genau vor ihren Füßen landete. Femke Drenth (54.) und Sharon Chioma Onwusaka (73.) legten in der zweiten Halbzeit für die Niederländerinnen nach.

"Erkenntnisse in die zweite Partie übertragen"

"Wir haben eine total gute erste Halbzeit gespielt und den Niederländerinnen kaum Luft zum Atmen gelassen", sagte Loderer. "Vor dem Halbzeitpfiff haben wir dann zu hektisch verteidigt und das 1:1 kassiert. Danach waren die Niederländerinnen griffiger und sind ins Rollen gekommen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann nicht mehr die Souveränität der ersten Halbzeit in unserem Offensivspiel und hatten mehr mit der Körperlichkeit und Wucht der Niederländerinnen zu kämpfen. Für uns gilt es, Erkenntnisse aus dem ersten Spiel direkt in die Partie gegen Portugal, die bereits übermorgen ansteht, zu übertragen."

Weiter geht es für die DFB-Juniorinnen beim Vier-Nationen-Turnier am Mittwoch (ab 14 Uhr) gegen Portugal, bevor am Samstag (ab 15.30 Uhr) gegen Mexiko die abschließende Begegnung steigt.

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.