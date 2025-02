Nach der Niederlage gegen die Niederlande zum Auftakt und dem torlosen Remis gegen Portugal möchten die deutschen U 16-Juniorinnen das letzte Spiel des Vier-Nationen-Turniers in Portugal gewinnen. In Vila Real de Santo Antonio bekommt es die Auswahl von DFB-Trainerin Sabine Loderer heute (ab 15.30 Uhr MEZ) mit Mexiko zu tun.

Die deutsche Aufstellung: Kropp - Hell, Noack, Dafinger, Dürr - Hebben (K), Keßler - Choisy, Kühl, Giesen - Putzer.

"Mit den Mexikanerinnen gegen eine nicht-europäische Mannschaft anzutreten, gibt dem Turnier etwas Besonderes", sagt Loderer. "Noch nach dem zweiten Turnierspiel gegen Portugal hat sich das Trainerteam die Begegnung der Mittelamerikanerinenn gegen die Niederlande angesehen. Das sind kleine, flinke Spielerinnen, die aber auch giftig sein können. Wir wollen die letzte Partie in unserem Stil spielen und uns mit einem Sieg belohnen."

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.