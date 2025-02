U 16 gewinnt zum Turnierabschluss gegen Mexiko

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben ihr letztes Spiel des Vier-Nationen-Turniers in Portugal gewonnen. Die Auswahl von DFB-Trainerin Sabine Loderer feierte durch das 1:0 (1:0) über Mexiko den ersten Turniersieg. Johanna Hebben machte das entscheidende Tor vom Punkt (22.).

"Es war ein total verdienter Sieg, wir haben uns unzählige Chancen erspielt und hätten noch weitere Tore machen können. Es ist cool zu sehen, wie wir reifen Fußball spielen", zeigte sich Cheftrainerin Loderer nach der Partie zufrieden mit ihrem Team. Gegen Mexiko hatte die deutsche Auswahl eine seltene Chance, gegen ein nicht-europäisches Team zu spielen. Loderer freute sich über die Aufgabe und forderte ihre Auswahl auf, gegen die Intensität der Lateinamerikanerinnen anzuhalten. "Wir sind super ins Spiel gekommen und haben sie kontrolliert", resümierte die Cheftrainerin nach dem Sieg.

Hebben belohnt dominante Deutsche

Die deutsche Auswahl begann deutlich druckvoller als die Mexikanerinnen und spielten sich die gegnerische Abwehr zurecht. In der 8. Minute wurde es erstmals richtig gefährlich für das mexikanische Tor. Zwei aufeinanderfolgende Ecken der Deutschen konnten gerade noch von mexikanischen Köpfen bzw. den Fäusten der Keeperin aus der Gefahrenzone befördert werden. Deutschland bleib weiterhin das dominantere Team und kam in der 17. Minute zur nächsten Gelegenheit: Mia Giesen schoss aus guter Position im Strafraum über die Latte.

Drei Minuten später aber deutete die Schiedsrichterin auf den Punkt. Clara Choisy setzte sich aus fast aussichtsloser Position am rechten Seitenrand gegen ihre Gegenspielerin durch und zog ihr davon. Im Strafraum konnte Choisy dann nur noch mit einem Foul gestoppt werden - klarer Elfmeter. Den fälligen Strafstoß verwandelte dann Hebben, die die Torhüterin verlud. Der Gegentreffer verunsicherte die Lateinamerikanerinnen jedoch nicht, stattdessen kamen sie besser ins Spiel. Die nächste Chance hatte aber erneut die deutsche U 16: Choisy wurde steil freigespielt, scheiterte aber aus guten acht Metern an der Torhüterin (26.).

Mexiko wird aktiver, Deutschland bleibt gefährlicher

In der 29. Minute schlenzte Johanna Putzer den Ball über die Latte. Mexiko wurde im Anschluss zwar aktiver, die besseren Gelegenheiten hatten aber weiter die Deutschen. Giesen zog in der 33. Minute einen Freistoß gefährlich nah vors mexikanische Tor, doch die Mexikanerinnen bekamen die Situation geklärt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schätzte die Torfrau Mexikos einen langen Ball falsch ein und rannte aus dem Tor. Choisy war schneller am Ball und versuchte den Heber über die Torhüterin, der Ball prallte aber von der Latte hinters Tor.

Aus den Kabinen kam die mexikanische Mannschaft besser. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte ein Freistoß für die bislang die beste Einschussmöglichkeit der Mexikanerinnen. In der Folge glich sich das Spiel aus, kein Team kreierte sich noch relevante Torchancen. Erst die letzte Aktion brachte wieder Torgefahr, doch die mexikanische Torfrau warf sich entscheidend in den Schuss. Am Ende bleib es beim verdienten deutschen Sieg.