U 16 gewinnt klar gegen Italien

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben die erste Partie des Länderspieldoppelpacks gegen Italien klar für sich entschieden. Das Team von Sabine Loderer gewann den ersten Vergleich gegen den italienischen Nachwuchs 5:0 (1:0). Das Spiel fand im italienischen Tirrenia statt.

"In der ersten Halbzeit war es ein gutes Stück Arbeit für uns. Wir haben gegen eine starken Gegner nichts zugelassen und unsere Chance nach einem Konter genutzt", sgate Loderer nach der Partie. "In der zweiten Halbzeit haben wir den Ball dann laufen gelassen und den Gegner müde gespielt. Wir haben uns Chance um Chance erspielt. Auch in der Höhe haben wir verdient gewonnen. Meine Mannschaft kann stolz auf die heutige Leistung sein."

Das DFB-Team startete mit viel Schwung in die Partie und ging bereits in der 13. Spielminute durch Mia Giesen in Führung. Die spielbestimmende deutsche Mannschaft schaffte es im ersten Durchgang nicht, die Führung auszubauen. Dies gelang nach dem Seitenwechsel. Innerhalb von wenigen Minuten traf Johanna Putzer doppelt (48., 54.) und brachte Deutschland damit auf die Siegerstraße. Auch nach dem 3:0 zeigte sich die Mannschaft von Loderer weiter torhungrig: Die eingewechselte Mia Kuhn erzielte ebenfalls einen Doppelpack (76., 85.) zum 5:0-Endstand.

Am Samstag (ab 11 Uhr) spielen die U 16-Juniorinnen erneut in Tirrena gegen die "Squadra Azzurra".