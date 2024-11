U 16-Juniorinnen testen in Italien

Mit zwei Länderspielen gegen Italien läutet der neue Jahrgang der deutschen U 16-Juniorinnen seine neue Saison ein. Für die beiden Auswärtspartien hat DFB-Trainerin Sabine Loderer drei Torhüterinnen sowie 20 Feldspielerinnen berufen. Anstoß für das erste Spiel ist heute (ab 14.30 Uhr) in Tirrenia, bevor es am Samstag (ab 11 Uhr) an selber Stelle erneut gegen den Nachwuchs der Azzurri geht.

Die deutsche Startelf: Kropp - Hell, Ernst, Noack, Dürr - Keßler, Itgenshorst (K), Gregorio - Martens, Pauls, Giesen.

"Wir blicken mit großer Vorfreude auf die beiden Länderspiele in Italien", sagt Loderer. "Die Mädels sind voller Energie und sehr lernfähig - es macht richtig Spaß, mit ihnen zu arbeiten. In Italien geht es darum, gemeinsam die nächsten Schritte zu setzen. Wie bei den vergangenen beiden Testspielen werden wir uns auf uns selbst konzentrieren und weiter an der Art und Weise feilen, wie wir als deutsche Nationalmannschaft auftreten wollen."