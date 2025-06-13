U 16-Juniorinnen testen gegen die USA

Ein letzter Lehrgang steht für die deutsche U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft in der laufenden Saison noch an. Cheftrainerin Sabine Loderer hatte für die beiden abschließenden Länderspiele gegen die USA am heutigen Freitag (ab 18 Uhr) in Uden und am Montag (ab 18 Uhr) in Escharen gegen Gastgeber Niederlande Ende Mai ihren 23-köpfigen Kader nominiert.

Die deutsche Aufstellung: Kropp - Hell, Noack, Dafinger, Dürr - Itgenshorst, Hebben (K), Putzer - Choisy, Pauls, Kuhn.

"Zum U 16-Saisonabschluss und dem Übergang in die Turnierspielzeit erwarten uns mit den USA und der Niederlande wieder zwei Topnationen", sagt Loderer. "Wir wollen anknüpfen an die Leistungen aus den Spielen in Portugal. Dort haben die Mädels über weite Strecken einen souveränen und dominanten Fußball gezeigt und sowohl auf als auch neben dem Platz einen tollen Schritt nach vorne gemacht. Genau daran wollen wir ansetzen und Inhalte weiter schärfen. Die Arbeit mit dem Team macht große Freude. Wir möchten die Maßnahme mit zwei Länderspielen zum Saisonabschluss bestmöglich für unsere Entwicklung nutzen.“

Die U 16-Juniorinnen gehen mit einer Bilanz von vier Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen - eine davon beim 1:3 im ersten Vergleich mit den Niederländerinnen im Februar 2025 - in die letzten Partien der Saison.