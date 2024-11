U 16 trifft erneut auf Italien

U 16-Juniorinnen

U 16-Juniorinnen testen in Italien

Mit zwei Länderspielen gegen Italien startet der neue Jahrgang der U 16-Juniorinnen in die Saison. Das erste Spiel steigt heute (ab 14.30 Uhr) in Tirrenia, bevor es am Samstag (ab 11 Uhr) an selber Stelle erneut gegen den Nachwuchs der Azzurri geht.