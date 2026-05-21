WM-Auslosung: U 17 gegen Marokko, Neuseeland und Argentinien

Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen bei der Weltmeisterschaft 2026 in Marokko in Gruppe A auf die Gastgeberinnen, Neuseeland und Argentinien. Das ergab die Auslosung am heutigen Donnerstagmittag im FIFA-Hauptquartier in Zürich, bei der Ex-Nationalspielerin Babett Peter als Losassistentin fungierte.

Das Turnier, das zum zweiten Mal nach 2025 mit 24 Teams stattfindet, wird vom 17. Oktober bis zum 7. November in der marokkanischen Hauptstadt Rabat ausgetragen. Der finale Spielplan sowie die Spielorte werden noch zu einem späteren Zeitpunkt von der FIFA bekanntgegeben. Die afrikanischen Vertreter wurden als Platzhalter gelost und werden erst im Juli ermittelt.

"Vorfreudiges Kribbeln im Bauch"

"Wir haben bereits ein vorfreudiges Kribbeln im Bauch, wenn wir an die WM denken", sagt Cheftrainerin Sabine Loderer. "Mit Marokko, Neuseeland & Argentinien erwartet uns eine spannende Gruppe und Gegnerinnen mit unterschiedlichen Spielstilen und Mentalitäten. Am liebsten würden wir direkt wieder mit dem Team zusammenkommen, um unsere Geschichte weiterzuschreiben."

Als Titelverteidiger geht Rekordsieger Nordkorea (vier Titel) in das Turnier. Deutschland nimmt bei der zehnten Auflage zum achten Mal an einer U 17-Frauen-WM-Endrunde teil, den größten Erfolg feierten die Juniorinnen mit dem dritten Platz bei der WM-Premiere 2008 in Neuseeland. Nach zuletzt zwei verpassten Turnieren hatte das Team von Sabine Loderer bereits mit dem Erreichen des Halbfinals bei der EM in Nordirland wieder das WM-Ticket gelöst. Im Finale krönte sich die DFB-Auswahl dann noch mit dem EM-Titel.

Die WM-Gruppen

Gruppe A: Marokko, Neuseeland, Deutschland, Argentinien

Gruppe B: Nordkorea, Puerto Rico, Polen, Afrika 1

Gruppe C: Kanada, Brasilien, Norwegen, Afrika 2

Gruppe D: Japan, Afrika 3, Frankreich, Venezuela

Gruppe E: USA, Samoa, Afrika 4, China

Gruppe F: Spanien, Mexiko, Australien, Chile.