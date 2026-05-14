U 17 steht nach Elfmeterkrimi gegen Spanien im EM-Finale

Die deutschen U 17-Juniorinnen stehen im Finale der Europameisterschaft in Nordirland. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer setzte sich im Halbfinale im Windsor Park in Belfast gegen Spanien im Elfmeterschießen 4:3 (0:0) durch. Im Finale wartet am Sonntag (ab 19 Uhr, live bei RTL+) Frankreich.

"Wir haben hart dafür gearbeitet, nicht nur in den letzten Monaten. Besonders die zweite Hälfte heute war wirklich gut", sagte Loderer. "Spanien hatte kaum Chancen, da wir sehr diszipliniert verteidigt haben und unseren Werten treu geblieben sind. Im Elfmeterschießen hat Mirja einen entscheidenden Ball für uns gehalten, aber auch die anderen Mädels haben einen hervorragenden Job gemacht. Es herrscht natürlich viel Druck, wenn die Entscheidung vom Punkt fällt, aber alle waren extrem fokussiert und die Elfmeter waren allesamt gut geschossen."

Die DFB-Trainerin setzte auf ihre Startelf aus dem erfolgreichen Gruppenspiel gegen England. Mirja Kropp rückte wieder ins Tor, davor verteidigten in der Viererkette Eva Hell, Laura Ernst, Laura Dafinger und Muriel Dürr. Das Mittelfeld bildeten Victoria Säring, Fiona Itgenshorst, Kapitänin Johanna Hebben und Mia Giesen. Im Angriff sollten Marie Kleemann und Clara Choisy für Tore sorgen.

Intensive aber chancenarme Partie

Die spanische Auswahl riss das Spiel zunächst an sich, ein Versuch von Iraia Fernandez (2.) war aber zu harmlos. Deutschland verteidigte die ersten spanischen Offensivbemühungen engagiert und kam selbst immer besser ins Spiel, ohne sich allerdings nennenswerte Chancen zu erarbeiten. Auch zum Ende der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams, so dass sich das Geschehen vorwiegend im Mittelfeld abspielte. Rocio Elaine (45.) kam kurz vor der Pause im Strafraum aus halbrechter Position zum Abschluss, doch Ernst war hellwach und klärte auf der Linie.

Nach der Pause zeigten sich beide Teams zwar mutiger, echte Torchancen blieben allerdings weiterhin Mangelware: Victoria Säring tankte sich auf der linken Seite klasse durch und flankte in den Strafraum, Itgenshorst (51.) stieg zum Kopfball hoch aber erreichte den Ball nur knapp nicht. Auch bei den Spanierinnen fehlte die letzte Präzision: Angela Galvez (59.) wurde auf der rechten Seite im deutschen Strafraum freigespielt, doch sie setzte ihren Schuss zu hoch an.

Entscheidung vom Punkt

In der Schlussphase verletzte sich Hebben und musste durch Dana Keßler ersetzt werden. Die deutsche Auswahl blieb engagiert und warf sich in jeden Zweikampf, fand nach vorne aber nicht den finalen Pass oder die passende Schussposition. Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen.

Für Deutschland behielten Putzer, Martens, Dafinger und Keßler vom Punkt die Nerven. Torhüterin Kropp parierte stark gegen Carlota Chacon, Laia Cabetas zielte schließlich zu hoch.