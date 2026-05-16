DFB-Delegation mit Ullrich, Künzer und Rettig kommt zum EM-Finale nach Belfast

Die deutschen U 17-Juniorinnen stehen im EM-Finale in Nordirland. Am Sonntag (ab 19 Uhr, live und kostenlos bei RTL+) trifft das Team von Cheftrainerin Sabine Loderer in Belfast auf Frankreich. Unterstützung erhält das DFB-Team im National Stadium dabei von einer DFB-Delegation bestehend aus Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, Sportdirektorin Nia Künzer sowie Geschäftsführer Sport Andreas Rettig.

Das deutsche Team hatte sich im Halbfinale am Donnerstag mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen Spanien durchgesetzt, Frankreich gewann – ebenfalls vom Punkt – gegen Norwegen. Letztmals Europameister wurden deutsche U 17-Juniorinnen im Jahr 2022.