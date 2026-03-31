0:2 gegen Frankreich: U 17 verpasst EM-Endrunde

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat die EM-Endrunde in Estland verpasst. Im abschließenden Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde verlor die Mannschaft von DFB-Trainer André Pawlak im Sportni park Radomlje in Slowenien 0:2 (0:0) gegen Frankreich. Die Treffer für "Les Bleus" erzielten Noah Loufoundou und Arone Gadou (70./84.), die somit das Ticket zur EM-Endrunde lösten, die vom 25. Mai bis 8. Juni 2026 stattfindet.

"Wir haben heute unsere beste Leistung im Turnier gezeigt", sagte André Pawlak nach dem Spiel. "Es war ein komplett ausgeglichenes Spiel, weil wir gegen den Ball überragend gespielt haben und nach vorne viele Ideen hatten. Wir hätten uns qualifizieren können, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten. Leider war die Chancenverwertung über das gesamte Turnier hinweg unser Problem. Dennoch können wir mit erhobenem Kopf aus dem Turnier gehen."

Drangphase vor der Halbzeit

Die erste Gelegenheit der Partie gehörte den Franzosen. Torjäger Arone Gadou dribbelte von der linken Seite in den Strafraum. Sein Schlenzer war jedoch zu zentral und somit kein Problem für DFB-Keeper Lennard Prescott (4.). Im Gegenzug erspielte sich die deutsche Mannschaft ebenfalls ihre erste Chance. Nach einem Steilpass lief Louis Lemke auf das französische Tor zu. Sein flacher Abschluss war jedoch zu ungenau, sodass der französische Torhüter Thao Mouapa Mwa Meuraillo den Ball mit dem Fuß parieren konnte (6.). In der 14. Minute hatte Jannik Veit die bis dahin beste Chance des Spiels, als er von Isaiah Seretis am Fünfmeterraum stark freigespielt wurde. Doch Mouapa Mwa Meuraillo wehrte seinen strammen Abschluss aus spitzem Winkel zur Ecke ab.

Joshua Dago probierte es in der 23. Spielminute mit einem Schuss aus 16 Metern, doch Prescott wehrte auch diesen Versuch zur Seite ab. In der 33. Minute war die deutsche Mannschaft dem Führungstreffer nah. Ein Schuss von Veit aus der zweiten Reihe wehrte Mouapa Mwa Meuraillo nur zur Seite ab. John Meyer kam über Umwege an den Ball. Sein erster Versuch wurde noch geblockt, sein zweiter Schussversuch ging im Rückwärtsfallen über das französische Tor. Nach einer Hereingabe von Veit wurde Seretis im Zentrum beim Schuss entscheidend gestört, doch der Ball sprang zu Edin Biber, der schnell schaltete. Sein Kopfball ging jedoch über das Tor (43.). Einen tückischen Freistoß von der Torauslinie zog Loan Merrifield auf die kurze Ecke, doch Prescott war zur Stelle und parierte den Schuss (45.).

Frankreich eiskalt nach der Pause

Wie schon zu Spielbeginn gehörte die erste Chance der zweiten Hälfte Gadou: Der Franzose schlenzte den Ball aus rund 18 Metern mit viel Effet an die Latte (50.). Gadou dribbelte den Ball durch das Mittelfeld nach vorne. Seine Hereingabe verpasste Noah Tiehi, doch der eingewechselte Noah Loufoundou stand sieben Meter vor dem Tor perfekt für den Abpraller und schoss links an Prescott vorbei ins deutsche Tor zum 0:1 (70.). In der Folge konzentrierte sich die französische Mannschaft auf die Defensive und überließ dem deutschen Team den Ball. Die Franzosen lauerten auf Konter und erzielten in der 84. Minute durch den auffälligen Gadou, der der deutschen Hintermannschaft davonlief, das 0:2.

Nach dem 2:1 zum Auftakt gegen Nordmazedonien ließ die Mannschaft von Trainer Pawlak am Samstag ein 1:1 gegen Turniergastgeber Slowenien folgen. Durch die Niederlage gegen Frankreich, das alle Spiele gewann, beendet die U 17-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation auf dem dritten Platz in Gruppe A1.