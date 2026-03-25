EM-Qualifikation: Auftaktsieg gegen Nordmazedonien

Die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft ist erfolgreich in die zweite EM-Qualifikationsrunde gestartet. Die Mannschaft von DFB-Trainer André Pawlak gewann im slowenischen Ljubljana vor 155 Zuschauenden 2:1 (2:0) gegen Nordmazedonien. Pawlak hatte für die zweite Qualifikationsrunde in Slowenien einen 21-köpfigen Kader nominiert.

Das deutsche Team war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und belohnte sich für eine engagierte Auftaktphase. Nach einer Kombination auf der linken Seite von Josef Haßfeld und Dion Hofmeister setzte Hofmeister Louis Pepe Lemke in Szene, der mit seiner Flanke Marwan-Omir Mizra am zweiten Pfosten fand. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte aus wenigen Metern die frühe Führung (3.). Auch nach dem Führungstreffer spielte das DFB-Team weiter nach vorne. Ein Abschluss von Jannik Veit klatschte an den Innenpfosten (20.), einen Kopfball von Mirza klärte ein nordmazedonischer Verteidiger auf der Linie (24.). Kurz darauf zielte Veit ein bisschen genauer. Nach einem Steckpass von Verteidiger Joschua Siewert legte Haßfeld den Ball per Hacke in den Lauf von Veit, der das 2:0 erzielte (25.). Bis zur Halbzeit agierte die deutsche Mannschaft weiter gefährlich, verpasste aber das dritte Tor.

Nach dem Seitenwechsel sicherte sich das Team von André Pawlak weiterhin mehr Spielanteile, die nordmazedonische Mannschaft wurde aber gefährlicher. Ein Freistoß von Gregorijan Mihajlovski traf die Latte (61.), ehe Martin Dzangarovski nach einem weiteren Aluminiumtreffer den Abpraller im deutschen Tor unterbrachte (62.). Die U 17-Junioren zeigten sich nach dem Anschlusstreffer wieder sortierter als zuvor und erspielten sich zahlreiche Chancen. Nach einer Flanke von Mirza scheiterte Veit am nordmazedonischen Keeper (72.), ein Abschluss von Mirza wurde erst auf der Linie geklärt (82.). Auch einen Distanzschuss in der Nachspielzeit des eingewechselten Till Wegener konnte der nordmazedonische Torwart entschärfen (90.+2). Bis zum Schlusspfiff hielt die deutsche Mannschaft den Vorsprung und sicherte sich so die ersten drei Punkte der zweiten EM-Qualifikationsrunde.

Die nächste Aufgabe wartet auf das DFB-Team am Samstag (ab 16 Uhr, live bei YouTube). Im Sportni Park Radomlje, ebenfalls in Ljubljana, steht das Duell mit Gastgeber Slowenien an. Zum Abschluss treffen die U 17-Junioren am Dienstag (ab 16.30 Uhr, live bei YouTube) auf Frankreich. Bei dem Miniturnier in Slowenien handelt es sich um die letzte Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft. Sieben Gruppensieger und die vier besten Gruppenzweiten lösen neben EM-Gastgeber Estland ihr Ticket für das Turnier. Die Europameisterschaft findet vom 25. Mai bis 8. Juni 2026 statt.